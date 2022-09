La gamme Xiaomi Civi exclusive à la Chine est sur le point d’avoir un nouveau membre. Le Xiaomi Civi 2 sera lancé le 27 septembre, a révélé la société sur sa chaîne Weibo.

Le nouveau midranger conservera le design léger et la belle apparence visuelle de son prédécesseur. La Civi 2 devrait également avoir un soi-disant Trend Partner face à “Hello Kitty”.









Xiaomi Civi 2

Le Civi 2 aura une triple caméra 50MP à l’arrière, avec l’île ressemblant à la série Xiaomi 12 et sa conception modulaire. Nous pouvons voir les caméras principales et ultra grand angle derrière le grand cercle, tandis que la plus petite, à côté du double flash LED, sera probablement un capteur 2MP.

Les détails sur le panneau avant sont rares, mais nous pouvons voir la touche d’alimentation qui dépasse d’une manière qui ne peut pas abriter le lecteur d’empreintes digitales. Cela signifierait que le panneau avant est un OLED et qu’il y a le scanner en dessous. Il correspondra également probablement au moins au taux de rafraîchissement de 120 Hz et à la résolution Full HD + du Civi 1S.

La disponibilité et les prix seront dévoilés mardi lors du lancement, mais nous nous attendons à voir plus de teasers dans les jours précédant l’événement.

