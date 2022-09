Xiaomi Civi 2 est livré avec deux caméras frontales dans un trou de perforation centré

Xiaomi a présenté aujourd’hui Civi 2 à son public chinois – un nouveau smartphone de milieu de gamme centré sur les selfies. Le plus intrigant est la double caméra selfie – elle est emballée à l’intérieur d’un trou de perforation en forme de pilule qui est maintenant au centre, imitant l’île dynamique d’Apple.

Le téléphone est également le premier Xiaomi avec des flashs LED orientés vers l’avant pour assister les caméras selfie dans des conditions de faible luminosité.

Le téléphone est alimenté par un chipset Snapdragon 7 Gen 1 et dispose de trois options de mémoire : 8/128 Go, 8/256 Go et 12/256 Go. L’écran de 6,55 pouces a une résolution Full HD+, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz. Il s’agit d’un panneau 10 bits prenant en charge Dolby Vision, HDR10+ et une couverture complète de la gamme de couleurs DCI-P3.

Le Civi 2 est le premier téléphone de la marque principale Xiaomi avec deux caméras selfie – jusqu’à présent, nous avons eu des appareils Redmi et Poco avec deux tireurs orientés vers l’avant. Ici, les deux ont des capteurs 32MP – le principal a AF et une ouverture f/2.0 à l’avant, tandis que l’autre est pour les photos de groupe et offre un FoV de 100 degrés.













Xiaomi Civi 2 couleurs

Le flash bicolore orienté vers l’avant est doté de quatre LED, placées juste au-dessus de l’écran dans le cadre toujours aussi fin. Selon Xiaomi, ils peuvent s’adapter et fournir des couleurs réalistes dans différents environnements. Le Civi 2 est fortement orienté vers les personnes qui aiment prendre des selfies, donc Xiaomi propose de nombreuses améliorations de l’IA, un mode beauté de suivi 3D, un flou d’arrière-plan dans la vidéo et un éditeur vidéo sophistiqué.

Il y a trois caméras à l’arrière qui ressemblent à l’îlot de conception modulaire de la série Xiaomi 12. Le tireur principal a un capteur Sony IMX766 de 50MP et un objectif f/1.8, tandis que la caméra ultra grand-angle a un capteur de 20MP et un champ de vision de 115 degrés. La troisième caméra est une macro de base 2MP f/2.4.













Xiaomi Civi 2

Xiaomi a apporté la batterie de 4 500 mAh du Civi 1 au Civi 2, mais elle prend désormais en charge des taux de charge plus rapides de 67 W. Il se charge sur la norme PD3.0 via le port USB-C.

Le Civi 2 dispose d’une double connectivité 5G, du Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.2 et d’une puce NFC. Ce qu’il n’a pas, c’est un slot microSD et une prise audio 3,5 mm.

Xiaomi Civi 2 arrive en quatre couleurs – blanc, rose, bleu et noir. Le téléphone est déjà en vente en Chine, avec des prix à partir de 2 399 CNY.

