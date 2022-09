Xiaomi Civi 2 comportera deux caméras frontales, une découpe centrée en forme de pilule

Xiaomi a annoncé hier qu’il dévoilerait le Civi 2 le 27 septembre lors d’un événement en Chine qui débutera à 14 heures, heure locale. La société nous a également montré l’arrière du smartphone doté d’une configuration à trois caméras avec un appareil photo 50MP. Aujourd’hui, Xiaomi a révélé quelques détails supplémentaires sur l’appareil photo principal du Civi 2 tout en nous montrant également l’avant du smartphone.

Le Xiaomi Civi 2 comportera un écran avec une encoche en forme de pilule au centre pour deux caméras – 32MP de large et 32MP ultra large. Cela pourrait rappeler à certains d’entre vous l’île dynamique de l’iPhone 14 Pro et de l’iPhone 14 Pro Max récemment annoncée. Mais c’est interactif, et il reste à voir si Xiaomi a également fait quelque chose de similaire avec la découpe en forme de pilule du Civi 2.

Cependant, il convient de noter que le Civi 2 ne sera pas le premier smartphone Android à proposer une découpe en forme de pilule pour les caméras selfie. Nous avons déjà vu quelques smartphones Android avec des découpes en forme de pilule, y compris le Realme X50 Pro, c’est juste que ceux-ci n’étaient pas placés au centre.

Cela dit, Xiaomi a révélé que l’appareil photo principal du Civi 2 utilisera le capteur 50MP Sony IMX766 que nous avons déjà vu sur le Xiaomi 12, mais l’ouverture du Civi 2 sera f/1.8 au lieu de f/1.9.

La marque chinoise a également déclaré que par rapport à son prédécesseur, l’entrée de lumière sur l’appareil photo principal du Civi 2 a augmenté de 101,8 % et la vitesse de capture de photos a augmenté de 144 %. La vitesse de capture des photos de nuit semble encore plus impressionnante avec une augmentation de 246 %. Xiaomi a également mentionné Bionic Eyes Atmospheric Portrait (traduit automatiquement du chinois) mais n’a rien divulgué à ce sujet.

L’une des images partagées par Xiaomi a révélé que le Civi 2 viendra avec le support Dolby Atmos, et la découpe centrée en forme de pilule sera flanquée de modules flash pour aider les utilisateurs à prendre des photos plus lumineuses dans des conditions sombres.

Selon les rumeurs, le Xiaomi Civi 2 aurait le SoC Snapdragon 7 Gen 1 à la barre, et avec le dévoilement complet encore dans cinq jours, vous pouvez vous attendre à ce que Xiaomi révèle quelques fonctionnalités supplémentaires du smartphone pour créer un battage médiatique autour de lui.

