Le responsable des produits mobiles de Xiaomi a récemment annoncé qu’un nouveau smartphone était en route et il est maintenant de plus en plus évident qu’il pourrait s’agir du Xiaomi Civi 2 – un successeur de Xiaomi Civi lancé il y a exactement un an.

Les rapports indiquent que la Civi 2 sera prête à être mise en ligne dès ce mois-ci et arborera le tout nouveau chipset Snapdragon 7 Gen 1. Pour référence, le Civi avait un Snapdragon 778G à bord, donc il vérifie. Le combiné a déjà passé l’autorité 3C de la Chine avec le numéro de modèle 2209129SC.

Un pronostiqueur chinois a révélé que le téléphone arborerait un panneau OLED de 6,56 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, jusqu’à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage UFS 3.1. Une batterie de 4 500 mAh gardera les lumières allumées avec un support pour une charge rapide de 67 W.

L’appareil offrira un appareil photo principal 50MP assisté par OIS, un appareil photo ultra large 8MP et un tireur 2MP, probablement pour la macrophotographie.

Source 1 | Source 2 (tous deux en chinois)