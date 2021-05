Xiaomi cherche à rééditer le Redmi Note 8 sur certains marchés`

Dans une série de tweets, un pronostiqueur renommé de Xiaomi affirme que la société cherche à rééditer son téléphone Redmi Note 8 âgé de 2 ans pour certains marchés. Une liste FCC est conforme à ses affirmations certifiant un smartphone avec un numéro de modèle M1908C3JGG.

Cet appareil sera-t-il un Redmi Note 8 pour 2021 …? Je viens d’apparaître sur FCC. MTK Helio G85, 4k mAh, MIUI 12.5. pic.twitter.com/E1AMSGJqPs – Kacper Skrzypek (@kacskrz) 13 mai 2021

Le combiné est confirmé pour fonctionner sur la plate-forme MediaTek G85 avec une batterie de 4000 mAh et sera livré avec MIUI 12.5 prêt à l’emploi. Le Redmi Note 8 2019 a été lancé avec Snapdragon 665 et avec la même batterie de 4000 mAh.





Détails supplémentaires sur Redmi Note 8 2021

De plus, une série de @Xiaomiui Les tweets soutiennent la théorie et contribuent avec un peu plus de détails tels que la charge rapide de 22,5 W (une mise à niveau par rapport aux 18 W sur le Note 8 actuel) et une configuration à quatre caméras avec un tireur principal de 48 MP est attendue. Le stockage ira jusqu’à 128 Go.

Jusqu’à présent, des rumeurs suggèrent que le combiné sera disponible sur certains marchés, UE et russe inclus. Et peut-être que le reste des spécifications ne s’écartera pas trop du Redmi Note 8 d’origine.

