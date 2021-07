Xiaomi brevète un téléphone pliable avec un écran enveloppant comme sur le Mi Mix Alpha

Fin 2019, Xiaomi a dévoilé le Mi Mix Alpha avec un design curieux qui avait un seul écran enveloppant l’avant, les côtés et l’arrière de l’appareil. Puis plus tôt cette année, il a lancé son premier pliable, le Mi Mix Fold. Et s’il existait un téléphone combinant ces deux conceptions ? Xiaomi a déjà envisagé une telle possibilité et déposé un brevet sur la conception l’année dernière, bien que les documents n’aient été rendus publics qu’aujourd’hui.

L’appareil ressemble vraiment à un mélange entre l’Alpha et le Fold. Il s’agit essentiellement d’un dossier vers l’intérieur, sauf que l’écran secondaire à l’extérieur n’est pas un panneau séparé, mais plutôt une partie du panneau principal qui s’enroule autour du côté de l’une des moitiés pliantes.





La partie plus épaisse qui contient les caméras rappelle l’Alpha, qui n’avait pas de caméra frontale – elle n’en avait pas besoin non plus car l’écran enveloppant permettait aux utilisateurs de prendre des selfies avec la caméra principale. « Aurait permis », de toute façon, car le téléphone a été annulé avant le lancement.

Le PDG de Xiaomi, Lei Jun, a mentionné que l’écran enveloppant est un défi à fabriquer lors de l’annonce du téléphone. Avec l’annulation qui a suivi, il est clair que c’est vraiment un obstacle majeur à surmonter. Et c’était sans la complexité supplémentaire d’un mécanisme de pliage.







Xiaomi Mi Mix Alpha • Xiaomi Mi Mix Fold

La rumeur veut que Xiaomi se prépare à lancer un deuxième pliable au quatrième trimestre – cela pourrait-il être cela ? Peu probable, en partie parce que la rumeur prétendait que l’appareil aurait deux écrans séparés, un panneau 120 Hz de Samsung et un panneau 90 Hz de Visionox. Et en partie parce qu’un tel appareil serait très difficile à construire (et donc plus cher que même les pliables actuels).

