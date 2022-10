Xiaomi Book Air 13 annoncé, écran OLED et processeurs Intel de 12e génération

Lors de l’événement d’aujourd’hui, Xiaomi a annoncé une multitude de nouveaux produits, dont le Xiaomi Book Air 13 – un ordinateur portable de 13,3 pouces avec un écran OLED et les derniers processeurs d’Intel.

Le Book Air 13 est disponible en deux configurations principales, l’une avec un processeur Core i7-1250U et l’autre avec i5-1230U. Dans tous les cas, vous obtiendrez par défaut 16 Go de mémoire LPDDR5 5200 MHz ainsi que 512 Go de SSD PCIe 4.0.

L’écran OLED mesure 13,3 pouces de diagonale et a une résolution de 2880 x 1800px pour un rapport d’aspect de 16:10. Il a également une feuille de Gorilla Glass 3 pour une protection supplémentaire. Ce dernier élément est quelque peu important car la charnière peut retourner l’écran tactile. L’écran est certifié Dolby Vision et HDR 500, prend en charge la gradation CC contre PWM et couvre 100 % de l’espace colorimétrique DCI-P3.

L’écran Dolby Vision est accompagné d’une paire de haut-parleurs stéréo Dolby Atmos aidés par deux haut-parleurs tweeter.

Côté connectivité, l’appareil propose deux connecteurs Thunderbolt 4 et une prise audio 3,5 mm. L’ensemble du système est alimenté par une batterie de 58,3 Wh chargée sur un adaptateur de 65 W, probablement conforme à la norme PD.

Le corps de l’ordinateur portable ne mesure que 12 mm d’épaisseur, pèse environ 1,2 kg et n’est disponible qu’en blanc. Nous ne savons pas si nous allons voir le Book Air 13 mis à jour de Xiaomi en dehors de la Chine.

La source (en chinois)