Xiaomi Black Shark 4 Pro est toujours en tête du classement d’AnTuTu en juillet

AnTuTu a publié ses graphiques de performances mensuels, des smartphones les plus rapides évalués sur sa plate-forme, et pour un cinquième mois consécutif, le Xiaomi Black Shark 4 Pro est en tête de liste. Nous voyons également que tous les appareils du Top 10 étaient alimentés par le Snapdragon 888.

La nubia Red Magic 6 Pro occupe la deuxième place. Il y a aussi la raison pour laquelle Xiaomi expédie le téléphone avec OnePlus 9 Pro pour compléter le top 3.

Les puces Qualcomm alimentent également les trois premiers appareils du tableau milieu de gamme, mais ici nous avons un peu de diversité – six plates-formes différentes sont représentées dans le Top 10. Le Xiaomi Mi 11 Lite avec son Snapdragon 780G, vient de devancer le duo Honor 50 avec leurs 778G.

Les attentes sont que ces graphiques changeront en août et septembre avec le lancement de nombreux nouveaux produits, dont au moins deux téléphones avec le chipset Snapdragon 888 Plus – la série Honor Magic 3 et le Xiaomi Mi Mix 4, tous deux censés arriver la semaine prochaine.

La source (en chinois) | Passant par