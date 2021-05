Xiaomi Black Shark 4 pour examen

Dites bonjour au Black Shark 4, le membre inférieur du dernier duo de smartphones de jeu de Xiaomi. Différencié du Black Shark 4 Pro par le Snapdragon 870 à la place du 888 et d’un ensemble d’appareils photo légèrement différent, le Black Shark 4 est toujours un téléphone impressionnant.

Nous avons le modèle de la version chinoise avec un chargeur de 120 W inclus qui peut recharger la batterie de 4500 mAh du Black Shark 4 en seulement 17 minutes, mais selon l’endroit où vous vivez, vous aurez plus de chances d’obtenir le chargeur de 67 W dans la boîte. Comme c’est encore très rapide, nous ne pouvons vraiment pas le compter contre.





Notre appareil est livré avec un chargeur de 120 W, mais vous pourriez en obtenir un de 67 W

Avec le Black Shark 4, Xiaomi a décidé d’innover, en particulier sur les fonctionnalités de jeu. En ce qui concerne les téléphones de jeu, celui-ci est sobre – il ne crie ni FPS ni ÉCLAIRAGE LED, et c’est un bon changement de rythme.

Xiaomi a inclus un « sandwich » de refroidissement intelligent qui promet une augmentation de 30% de la dissipation thermique par rapport à une solution de refroidissement ordinaire. Il n’y a pas de ventilateur intégré ici, mais il y en a un externe que vous pouvez acheter chez Xiaomi pour 37,90 €.

Ensuite, il y a les déclencheurs d’épaule, qui sont les meilleurs que nous ayons vus sur un téléphone de jeu jusqu’à présent. Ce sont des boutons entièrement mécaniques, mais vous pouvez les cacher à l’intérieur du corps du téléphone, en utilisant les leviers de chaque côté.







Le pop-up magnétique se déclenche sur le côté droit du Black Shark 4

Les boutons ont une belle tactilité et ils deviennent complètement affleurants lorsque vous ne les utilisez pas.

Entre les déclencheurs d’épaule se trouvent les antennes 5G et Wi-Fi 6, de sorte que vous ne perdiez pas de signal pendant que vous jouez.







Maintenant tu me vois, maintenant tu ne le fais pas

Le reste du Xiaomi Black Shark 4 s’adapte parfaitement au smartphone haut de gamme conventionnel. Vous obtenez un Super AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement maximal de 144 Hz, une prise en charge HDR10 +, jusqu’à 1300 nits de luminosité et une fréquence d’échantillonnage tactile maximale de 720 Hz, ce qui est le plus rapide à ce jour. Combiné avec le taux de rafraîchissement, cela entraîne un délai de contact de seulement 8,3 ms, ce qui devrait vous donner une longueur d’avance dans le jeu compétitif.

Le logiciel est Android 12, sous le skin MIUI12, sous le skin JoyUI 12.5, spécialement conçu pour Black Shark.

Il existe un chipset Snapdragon 870, 128 Go ou 256 Go de stockage et 6 Go, 8 Go ou 12 Go de RAM. Un appareil photo principal de 48 MP est aidé par une macro dédiée ultra-large de 8 MP et 5 MP avec mise au point automatique. Les selfies sont couverts par la caméra selfie 20MP – dans l’ensemble, un ensemble de caméras adéquat, sinon nécessairement impressionnant.

Le Xiaomi Black Shark 4 est en pré-commande maintenant, à partir de 499 $ / 499 € / 429 £ pour la version 8/128 Go et 599 $ / 599 € / 519 £ pour le haut de gamme 12/256 Go. Les livraisons commencent le 6 mai, mais nous vous suggérons d’attendre notre examen détaillé avant de faire ce saut. Bientôt disponible!