La branche de jeux de Xiaomi, Black Shark, a présenté aujourd’hui sa dernière série de smartphones de jeu avec les Black Shark 4 et Black Shark 4 Pro.

Les téléphones ont beaucoup en commun, avec des différences dans le département chipset et appareil photo, mais dans l’ensemble, les deux ressemblent à des appareils de jeu impressionnants.

Le Black Shark 4 et le Black Shark 4 Pro sont construits autour d’un écran E4 AMOLED de 6,67 pouces de Samsung. Le panneau permet un taux de rafraîchissement de l’écran de 144 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 720 Hz – Black Shark s’attend à ce que le jeu soit si intense qu’il a même lancé des «gants de doigt pour les sports électroniques» spéciaux pour les joueurs les plus dévoués.

Le chipset du Black Shark 4 est un Snapdragon 870, tandis que son frère Pro a opté pour la véritable plate-forme phare Snapdragon 888. Pour gérer la chaleur supplémentaire, le Black Shark 4 Pro a un système de refroidissement liquide à deux couches.

La première couche est directement sous l’écran, prenant en sandwich le chipset et les autres composants internes précieux avec la deuxième couche. Xiaomi dit que cela augmentera la dissipation thermique de 30% et abaissera la température du processeur de 18 ° C.

En plus de permettre des performances plus durables, tout ce refroidissement permet de maintenir la fraîcheur des téléphones lors de la charge. Le Black Shark 4 et le Black Shark 4 Pro sont livrés avec une charge rapide de 120 W dès la sortie de la porte. La capacité de la batterie est de 4500 mAh et une démonstration lors de l’événement a révélé que Xiaomi avait réussi à accélérer la charge de 0 à 100% à seulement 14 minutes 50 secondes.

Il existe une autre différence majeure entre l’option Pro et l’option vanille: le véritable produit phare est livré avec une fonctionnalité qui lui permet de vider des parties de la RAM dont vous n’avez pas besoin actuellement sur le stockage, ce qui fait que le téléphone se comporte comme s’il avait de la RAM supplémentaire.

Le Black Shark 4 Pro dispose d’un appareil photo principal de 64 MP et d’un appareil photo ultra large de 8 MP, avec un capteur auxiliaire de 5 MP assis à côté de ceux-ci. Le Black Shark 4 ordinaire a opté pour un jeu de tir principal de 48MP avec les deux autres et l’unité selfie 20MP à l’intérieur d’un trou de perforation centré conservé.

Ces appareils de jeu sont livrés avec des touches d’épaule sensibles à la pression qui reconnaissent à la fois une légère pression et une pression forte, vous permettant de faire des choses différentes avec chacun. Il existe également deux touches de commutation de mode, à nouveau sur le côté droit, et le lecteur d’empreintes digitales / bouton d’accueil se trouve au milieu de tous. Il n’y a pas de place pour la bascule de volume, donc c’est sur le côté gauche.

L’interface utilisateur est JOYUI 12.5, basée sur Android 11. Elle possède un tas de fonctionnalités conçues pour allouer autant de ressources que possible au jeu et garder les notifications distrayantes à l’écart.









Xiaomi Black Shark 4 • Xiaomi Black Shark 4 Pro

Le Black Shark 4 se vend en trois couleurs (noir magique, noir uni et argent uni) et quatre configurations de mémoire. La version 6/128 Go est de 2499 CNY (383 $ / 322 €), le 8/128 Go est de 2699 CNY (415 $ / 350 €), les variantes 12/128 Go coûtent 2999 CNY (460 $ / 385 €), et le téléphone le plus puissant de 12/256 Go coûte 3299 CNY (505 $ / 425 €).

Le Black Shark 4 Pro commence à partir de 3999 CNY (615 $ / 515 €) pour la version 8/256 Go et monte à 4499 CNY (690 $ / 580 €) pour 12 Go de RAM avec le même stockage. Il existe également une option 16 Go / 512 Go pour 5299 CNY (815 $ / 685 €), mais qui n’a pas encore été mise en vente. Les précommandes ont déjà commencé sur la boutique en ligne officielle de Black Shark.

Source (tous deux en chinois)