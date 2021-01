Xiaomi travaille sur le téléphone de jeu Black Shark 4 et l’appareil vient d’apparaître sur Google Play Console avec quelques spécifications clés. Le téléphone porte le nom de code Kaiser (le mot allemand pour empereur) et disposera de 8 Go de RAM et d’Android 11 prêts à l’emploi.





Xiaomi Black Shark 4 sur la console Google Play

La liste a également révélé que le Black Shark 4 aurait une résolution Full HD + avec un rapport 20: 9. Bien que ce ne soit guère une surprise, le chipset répertorié est répertorié comme Qualcomm Snapdragon 835, ce qui est clairement une erreur. Cela est également confirmé par le score AnTuTu du téléphone de près de 800000.

Nous n’avons peut-être pas de confirmation officielle sur le Black Shark 4 fonctionnant sur Snapdragon 888, mais nous savons que la série apportera une charge rapide de 120 W à une batterie de 4500 mAh qui se remplira en 15 minutes. Espérons que Xiaomi nous donnera plus d’informations sur son ou ses nouveaux téléphones de jeu dans les jours et semaines à venir.

Via