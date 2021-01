Xiaomi a arrêté de déployer la mise à jour Android 11 pour son offre Android One, le Mi A3. L’arrêt de la mise à jour Android 11 de Xiaomi intervient alors que les utilisateurs en ligne ont signalé des problèmes de briques avec le Xiaomi Mi A3 après la mise à jour vers Android 11. La mise à jour Android 11 pour le Mi A3 était destinée à apporter la dernière expérience Android avec des fonctionnalités telles que des bulles de conversation, une amélioration Mode Ne pas déranger (DnD) et plus de fonctionnalités. Fait intéressant, la mise à jour Android 11 pour l’offre Android One de Xiaomi vient après des modèles comme le Redmi Note 9 Pro et le Mi 10.

De nombreux utilisateurs de Twitter se sont plaints du fait que leur Mi A3 était complètement mort après l’installation de la mise à jour Android 11. Le smartphone n’a même pas allumé le chargeur de démarrage ou ne m’a pas réveillé lorsqu’il est connecté à un PC, selon un utilisateur de Reddit. « Mon Mi A3 était mort après avoir téléchargé Android 11 », a écrit un utilisateur sur la page d’assistance de Xiaomi sur Twitter. En outre, il a déclaré que le centre de service Xiaomi n’était pas en mesure de résoudre le problème. Le problème est si grave que certains utilisateurs ont également créé une pétition Change.org pour demander à l’entreprise de remplacer ou de réparer leurs smartphones Mi A3 en raison du problème de mise à jour Android 11. Le problème ne se limite pas uniquement aux utilisateurs indiens, car certaines personnes à l’étranger ont également signalé le problème avec leur Mi A3.

Mi A3 a reçu une toute nouvelle mise à jour Android 11 et de nombreux appareils en brique dure !!!! NE PAS METTRE À JOUR MI A3 vers ANDROID 11 !! – Dhananjay_Tech (@Dhananjay_Tech) 31 décembre 2020

Xiaomi, en réponse à NDTV Gadgets 360, a déclaré qu’il était au courant du problème et travaillait sur un correctif. Cependant, il n’y a pas de clarté sur la façon dont l’entreprise envisage de résoudre le problème, étant donné que les smartphones concernés ne s’allument même pas. «Nous avons remarqué que peu d’utilisateurs de Mi A3 sont confrontés à des problèmes avec la récente mise à jour OTA d’Android 11. Bien que le déploiement ait déjà été arrêté de notre côté, nos équipes s’efforcent de résoudre le problème au plus tôt. Expérience client est notre priorité absolue et nous regrettons la gêne occasionnée. Nous tiendrons tous les utilisateurs informés des prochaines étapes », a déclaré la société dans sa réponse à NDTV Gadgets 360.