Xiaomi se prépare pour un premier trimestre chargé en Inde. La dernière rumeur citant des initiés dit que la société présentera les Redmi Note 10 et Redmi Note 10 Pro aux fans du pays d’Asie du Sud en février. Il révèle également des détails épicés sur la série Mi 11, mais rien sur la date de lancement réelle.

La série Redmi Note 10 aura un prix agressif pour deux raisons: la gamme Redmi Note 9 ne correspondait pas aux attentes de l’entreprise et la concurrence face à Realme. Le Redmi Note 10 pourrait arriver avec le chipset Snapdragon 750G, quatre caméras et un écran LCD de 6,67 pouces, tandis que le Pro aurait un meilleur écran et une batterie plus grosse que son frère vanille.

Parlant du Xiaomi Mi 11, les représentants de l’entreprise locale ont décidé d’apporter deux options de mémoire en Inde – 8/128 Go et 8/256 Go. Il y aura également un Xiaomi Mi 11 Lite qui se vendra en combo de mémoire 6/64 Go ou 6/128 Go ou 8/128 Go, et aura trois options de couleur – Rose, Bleu ou Noir.

Étant donné qu’il y a environ un mois avant l’arrivée de tous ces téléphones en Inde, nous nous attendons à en entendre davantage de la part des fuites, ainsi qu’à voir des teasers officiels.

Via