Si vous voulez quelque chose de plus portable, il y a le Xiaomi Mi Laptop Pro 14 ”. Il est plus mince et plus léger avec respectivement 15,6 mm et 1,5 kg. Son châssis est également fabriqué en aluminium de la série 6.

Le Xiaomi Mi Laptop Pro 15 ”peut être précommandé aujourd’hui, les ventes débuteront le 2 avril. Le prix commence à 6 500 CNY (990 $ / 845 €) pour le modèle alimenté par i5 avec 16 Go de RAM et 512 Go de SSD. La version i7 est de 8 000 CNY et est livrée avec la même configuration de mémoire.

