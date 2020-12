Lors d’un événement spécial de deux heures organisé plus tôt dans la journée en Chine, qui a également vu le lancement du prochain téléphone phare de Xiaomi, Mi 11, la société a annoncé une mise à jour de son système d’exploitation dans MIUI 12.5.

Il est surprenant que la mise à jour logicielle ne s’appelle pas MIUI 13 et Xiaomi n’a pas précisé pourquoi c’était le cas. Dans le monde occidental, le nombre 13 est considéré comme malchanceux, il est donc possible que Xiaomi ait activement choisi de l’éviter.

Quel que soit le nom, MIUI 12.5 n’est pas une mise à jour à moitié cuite. Le logiciel lui-même est désormais plus léger, plus rapide et plus économique en ressources système, utilisant 20% de mémoire en moins et 25% d’énergie en moins, avec beaucoup moins d’applications préinstallées.

Il y avait également une couche de peinture avec de nouveaux papiers peints intéressants et des fonctionnalités visuelles qui s’adaptent à l’heure locale, ainsi que de nouveaux sons de notifications naturelles, dérivés des forêts tropicales d’Amérique du Sud, de l’Australie, des prairies d’Afrique de l’Est et du cercle polaire arctique, qui peuvent tous prendre avantage des haut-parleurs stéréo.

Les mises à niveau de la confidentialité incluent la possibilité d’empêcher les applications d’accéder à votre emplacement, le presse-papiers et d’autres données privées, ainsi que de meilleures protections pour les informations sensibles.

MIUI 12.5 fonctionnerait également de manière plus transparente lors du basculement entre le téléphone et l’ordinateur portable.

La version bêta, qui se déploie aujourd’hui, est actuellement limitée à la Chine. Il est disponible pour 21 téléphones, y compris les Mi 10 et Mi 10 Pro, Redmi K30 et K30 Pro et Redmi Note 9.