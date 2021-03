Xiaomi fait exploser toutes les armes depuis le début de cette semaine avec ses lancements «Mega» pour 2021. La société a déjà lancé une multitude de produits, notamment le Mi 11 Pro, le Mi 11 Ultra, le Mi 11 Lite 5G, le Mi Mix Fold, et plus d’appareils lors de son «Mega Launch». En dehors de ceux-ci, le fabricant chinois a également annoncé de nouveaux modèles d’ordinateurs portables Mi Notebook Pro 15 et Mi Notebook 14 en Chine. Les nouveaux ordinateurs portables de Xiaomi sont alimentés par les processeurs Intel Tiger Lake de 11e génération et les graphiques Nvidia GeForce. Le Mi Notebook Pro 15 est livré avec un écran OLED, tandis que le Mi Notebook Pro 14 est livré avec un écran LCD à taux de rafraîchissement élevé. Les nouveaux ordinateurs portables Mi Notebook ont ​​été lancés dans plusieurs configurations et une seule option de couleur. Les deux modèles d’ordinateurs portables sont livrés avec des ports Thunderbolt 4. Le Mi Notebook Pro 15 a été proposé au prix de 6499 CNY (environ 72700 Rs) à partir de, tandis que le Mi Notebook Pro 14 a été proposé à partir de 5999 CNY (environ 67100 Rs).

Le Notebook Pro 15 et le Mi Notebook Pro 14 ont été lancés dans une seule option de couleur: l’argent. Le Mi Notebook Pro 15 est déjà en précommande en Chine et commencera à être expédié aux clients à partir du 2 avril. Le Mi NoteBook 14, en revanche, sera en précommande le 26 avril et les ventes commenceront à partir du 1er mai. On ne sait pas quand les nouveaux ordinateurs portables Mi seront lancés sur les marchés mondiaux.

Les deux ordinateurs portables ont des spécifications similaires, à l’exception de la différence majeure dans la taille et les fonctionnalités de l’écran. Le Mi Notebook 15 Pro dispose d’un écran OLED de 15,6 pouces avec une résolution de 3456 × 2160 pixels avec 400 nits de luminosité maximale et un rapport écran / corps de 93%. Il a un taux de rafraîchissement de 60 Hz et une gamme de couleurs 100% sRGB et 100% DCI-P3.

Le Mi Notebook Pro 14, quant à lui, est livré avec un écran 2K de 14 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un rapport écran / corps de 88%, un rapport hauteur / largeur de 16:10, une densité de pixels de 216 ppp et 300 nits de pic luminosité. Il est également livré avec une gamme de couleurs 100% sRGB et un certificat de faible lumière bleue TUV Rheinland.

Le Mi Notebook Pro 15 et le Mi Notebook Pro 15 sont tous deux alimentés par un processeur Intel Core i7-11370H de 11e génération et un GPU Nvidia GeForce MX450. Les deux sont livrés avec jusqu’à 16 Go de RAM DDR4 et 512 Go de stockage SSD. Les options de connectivité sur les nouveaux ordinateurs portables incluent Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, deux ports USB de type C, un port Thunderbolt 4 et une prise casque 3,5 mm.