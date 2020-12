Xiaomi a eu un événement massif aujourd’hui à Bejing, en Chine, où il a présenté ses derniers smartphones phares, ainsi que la nouvelle interface, appelée MIUI 12.5. Il fait suite à MIUI 12 et est livré avec des améliorations de sécurité massives, des applications optimisées et la possibilité de recevoir des notifications et de travailler sans effort sur les appareils Windows connectés.

Xiaomi a précisé que le nom donnait l’impression que la nouvelle mise à jour était mineure, mais qu’il s’agissait en fait de la prochaine solution logicielle majeure pour l’année à venir. La société n’a pas révélé pourquoi elle avait décidé de rester à l’écart du numéro 13, mais nous supposons qu’il y avait une superstition impliquée.

Le nouveau MIUI 12.5 a amélioré l’esthétique du système et la conception visuelle – le dirigeant de l’entreprise sur scène a comparé l’interface avec iOS et a déclaré que les effets de transition sont à peu près les mêmes. Xiaomi s’est également vanté d’être la société qui propose le moins d’applications système, par rapport à Apple, Huawei, Oppo, vivo et Meizu.

La phase de développement back-end comprenait la réécriture de la structure de base afin que le MIUI 12.5 utilise 20% de mémoire en moins et 25% de puissance en moins, la mémoire d’arrière-plan diminuant en moyenne de 35%. En parlant d’applications et de leur charge de travail, à part la poignée d’applications système pour les paramètres, l’appareil photo et les appels téléphoniques, toutes les autres peuvent être désinstallées.

Tout comme dans MIUI 11 et MIUI 12, nous avons encore un nouveau fond d’écran dynamique. Cette fois, il s’agit du plus haut sommet de la montagne Four Sisters du Sichuan, en Chine, et s’adapte à la vie réelle, en fonction de la météo réelle où se trouve le téléphone. Il existe également plus de personnalisations dans les images et les sons – plusieurs notifications seront disponibles dans quatre tons différents, inspirés de divers endroits du monde.

En parlant de sécurité, MIUI 12.5 permettra aux utilisateurs d’interdire aux applications d’utiliser leur emplacement, leurs données privées, l’accès au presse-papiers et ne sauvegardera pas les mots de passe ou autres informations sensibles.

Plus d’une douzaine de smartphones sont éligibles pour la première bêta fermée, mais tous doivent être basés en Chine. Tous les appareils Mi 10 pourront rejoindre, ainsi que Redmi K30, et même certains téléphones à partir de début 2019, comme certaines versions de Redmi Note 7 et la gamme Xiaomi Mi 9.

