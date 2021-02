Aujourd’hui a été un grand jour pour Xiaomi, avec le dévoilement du Mi 11 pour les marchés mondiaux. Lors du lancement chinois du téléphone en décembre, MIUI 12.5 a également été dévoilé, ainsi que des plans de mise à jour spécifiques à la Chine. De même, aujourd’hui, nous avons une idée de ce à quoi nous attendre concernant le déploiement de MIUI 12.5 sur les marchés internationaux.

Le premier lot d’appareils recevra MIUI 12.5 dans le monde en avril ou mai. Ces téléphones sont les Mi 11, Mi 10T, Mi 10T Pro, Mi 10 et Mi 10 Pro. Ensuite, à partir de juin, les combinés suivants rejoindront: Mi 10 Lite 5G, Mi 10T Lite, Mi Note 10 Pro, Mi Note 10, Mi Note 10 Lite, Redmi Note 9T, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9S, Redmi Note 9, Redmi Note 8 Pro et Redmi 9.

D’autres smartphones suivront par la suite dans la seconde moitié de l’année. Bien que la numérotation ne l’implique pas, ce n’est pas une mise à jour trop petite – nous pensons que Xiaomi a peut-être voulu intentionnellement éviter 13 pour le moment.

MIUI 12.5 est livré avec une refonte complète de l’interface utilisateur du système qui a réduit son utilisation du processeur jusqu’à 22% et la consommation d’énergie a été réduite jusqu’à 15%. Cela permet des performances et des graphismes «sans friction», ce qui est le plus visible dans les gestes à l’écran qui devraient être plus fluides que jamais.

Dans les itérations précédentes de MIUI, les gestes et autres tâches étaient rendus sur un seul thread, ce qui entraînait une file d’attente de tâches en concurrence pour l’utilisation du processeur, de sorte qu’une surcharge pouvait entraîner des retards. Dans la version 12.5, les gestes ont leur propre thread dédié, s’assurant qu’aucune autre tâche n’interfère avec eux, garantissant une réponse instantanée.

MIUI 12.5 a également beaucoup plus d’applications système désinstallables que ses prédécesseurs, la grande majorité de ces applications peuvent maintenant être désinstallées, tandis qu’un petit nombre d’applications «gravées dans le cœur du système» peuvent être masquées.

Source | Via