Xiaomi annonce 72 millions de ventes de téléphones Redmi Note en Inde

Xiaomi est la marque de smartphones la plus vendue en Inde et occupe confortablement la première place depuis trois ans. L’une des raisons est la possibilité de vendre d’impressionnants smartphones Redmi Note à bas prix.

La société célèbre huit ans de ventes de Redmi Note en Inde et a annoncé sur Twitter avoir expédié plus de 72 millions d’unités de la série depuis l’annonce du premier smartphone en 2014.

Croyez toujours que quelque chose de merveilleux est sur le point de se produire & 🅸🆃 🅳🅸🅳 ! Un 🅱🅸🅶 merci à 72 millions d’entre vous et à tous ceux qui ont rendu cela possible. Il y a #NoMiWithoutYou et nous ne voudrions pas qu’il en soit autrement!❤️ Étaient #𝓙𝓾𝓼𝓽𝓖𝓮𝓽𝓽𝓲𝓷𝓰𝓢𝓽𝓪𝓻𝓽𝓮𝓭… pic.twitter.com/3XGGj9kSwp – Redmi Inde (@RedmiIndia) 5 décembre 2022

Les téléphones Redmi Note sont la série la plus vendue du portefeuille de Xiaomi, car la société a annoncé 240 millions de ventes dans le monde l’année dernière, et nous attendons bientôt un montant mis à jour pour 2022. La principale raison de cet énorme succès est l’expansion rapide du réseau de vente au détail, avec 3 000 magasins et centres de services dans la seule Inde.

Pour célébrer l’occasion, Xiaomi a réduit le Redmi Note 11 et le Redmi Note 11S jusqu’à 1 500 INR (environ 20 $). Les prix commencent désormais à partir de 12 999 INR (160 $) et 15 999 INR (195 $), respectivement. La série Redmi Note 12 n’a pas encore échappé à la scène nationale, et nous attendons avec impatience de voir si Xiaomi utilisera à nouveau un schéma de dénomination déroutant ou le maintiendra rationalisé à travers les frontières et les marchés internationaux.

