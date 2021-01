MIUI 12.5 de Xiaomi est le dernier système d’exploitation de la société qui a été annoncé le mois dernier comme une mise à niveau du logiciel MIUI 12. MIUI 12.5 a apporté de nouvelles animations et des contrôles de confidentialité améliorés, entre autres fonctionnalités. Maintenant, Xiaomi a annoncé qu’il commençait à sortir la version développeur de MIUI 12.5 pour 28 modèles de smartphones. La liste comprend les Mi 11, Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10 Extreme Commemorative Edition, Mi 10 Youth Edition, Mi 9, Mi 9 Pro, Mi 9 Transparent Exclusive Edition, Mi 9SE, Mi CC9 Pro, Mi CC9 , Mi CC9e et Mi CC9 Meitu Custom Edition.

Xiaomi a annoncé le déploiement de MIUI 12.5 Developer Edition pour la Chine à partir de maintenant, selon un article officiel de Weibo. Plusieurs smartphones Redmi sont également répertoriés parmi les 28 smartphones qui recevront la mise à jour. Xiaomi avait précédemment confirmé que le déploiement stable de MIUI 12.5 débutera pour le premier lot de smartphones en avril 2021. Les unités en Chine recevront d’abord la mise à jour, puis Xiaomi annoncera l’expansion sur les marchés mondiaux à un stade ultérieur. La liste des smartphones Xiaomi qui recevront la mise à jour MIUI 12.5 comprend Redmi 10X, Redmi 10X Pro, Redmi K30, Redmi K30 5G, Redmi K30i 5G, Redmi K30 Pro, Redmi K30S Extreme Commemorative Edition, Redmi K30 Extreme Commemorative Edition, Redmi K20, Redmi K20 Pro, Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 8, Redmi Note 7 et Redmi Note 7 Pro.

MIUI 12.5 apporte une foule de nouvelles fonctionnalités aux smartphones Xiaomi, notamment une consommation d’énergie et de mémoire réduite, une meilleure optimisation des applications système et un meilleur rendu graphique par rapport à MIUI 12. En outre, il apporte des super fonds d’écran animés et offre la possibilité d’inviter les utilisateurs avec un pop -up lorsqu’une application tente d’accéder à ses données de presse-papiers. MIUI 12.5 offre également une option pour partager l’emplacement approximatif au lieu de l’emplacement exact avec certaines applications.