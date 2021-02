Xiaomi active une poussée massive de fabrication en Inde avec de nouvelles installations de fabrication de téléphones et de téléviseurs

Xiaomi a fait un effort en quatre volets pour se concentrer sur l’Inde, ce qui comprend la montée en puissance des initiatives Make in India, ainsi que l’amélioration des installations de fabrication locales et l’expansion de la main-d’œuvre dans le pays. Cela vient sur le dos de ventes très fortes pour les smartphones Xiaomi ainsi que pour les produits de l’écosystème, notamment les téléviseurs Mi, la série d’ordinateurs portables Mi Notebook, les appareils portables et les accessoires. Xiaomi a annoncé l’ajout de deux nouvelles usines de fabrication pour les smartphones Mi et Redmi en Inde, une installation de production supplémentaire pour les téléviseurs Mi et une fabrication ou un approvisionnement local amélioré de composants pour smartphones. Xiaomi a également confirmé que l’entreprise et ses partenaires avaient continué à embaucher l’année dernière, au milieu du ralentissement induit par la pandémie de coronavirus.

Dans le cadre d’une grande poussée Make in India, Xiaomi a maintenant deux nouveaux partenaires de fabrication de smartphones en Inde. L’usine BYD à Sriperumbudur au Tamil Nadu et l’usine DBG à Haryana font désormais partie intégrante de la fabrication des smartphones Xiaomi en Inde. Xiaomi dit que la nouvelle usine DBG augmentera la capacité de fabrication globale d’environ 20% par rapport aux chiffres actuels, tandis que l’usine BYD augmentera encore le nombre d’ici la fin du premier semestre 2021. Ces deux usines de fabrication rejoignent les installations de fabrication de Foxconn dans le Tamil Nadu et Andhra Pradesh et l’installation Flex au Tamil Nadu. Xiaomi dit que 99% des téléphones qu’ils vendent en Inde sont fabriqués en Inde. Le 1% restant compense les téléphones qui sont importés lorsque les téléphones seront mis en ligne pour la première vente, mais la société s’attend à ce que l’expansion des installations de fabrication locales en supprime bientôt le besoin.

Xiaomi a également salué le programme PLI du gouvernement indien, qui a été introduit l’année dernière, pour promouvoir la fabrication locale de smartphones et de produits électroniques en Inde dans le but de faire de l’Inde également un centre d’exportation. Cependant, Xiaomi confirme que ce sont leurs partenaires qui ont dû demander le programme PLI car ils fabriquent des smartphones ainsi que d’autres appareils Xiaomi en Inde. «Engagé dans la croissance de l’Inde, Mi India a été l’un des premiers à adopter l’initiative Make-in-India de l’honorable Premier ministre, en 2015. Aujourd’hui, nous renouvelons notre engagement en ajoutant de nouveaux partenaires de fabrication tels que DBG et BYD pour les smartphones et Technologie radiante pour les téléviseurs intelligents. Aujourd’hui, 99% de nos smartphones et 100% de nos téléviseurs intelligents sont fabriqués en Inde et la majorité des composants pour smartphones seront fabriqués localement ou provenant d’Inde », déclare Manu Kumar Jain, MD, Mi India.

Xiaomi dit que la majorité des composants sont fabriqués ou achetés localement. Ceux-ci incluent une variété de composants qui entrent dans un téléphone, y compris la carte mère (PCBA), la sous-carte, le module de caméra, le panneau arrière ainsi que les batteries à l’intérieur des téléphones et les charges ainsi que les câbles de charge fournis avec les téléphones. La fabrication locale de packs de batteries signifie également que les variantes de Mi Power Bank sont également fabriquées en Inde. La société estime que le PCBA fabriqué localement lui-même représente environ 50% de la valeur du téléphone, tandis que les autres composants et accessoires fabriqués localement représentent jusqu’à environ 75% de la valeur d’un téléphone que vous achetez.

La gamme de téléviseurs Xiaomi Mi a connu une réponse très positive, depuis le lancement des téléviseurs Mi en Inde il y a deux ans. La société affirme que plus de 3 millions de téléviseurs Mi fabriqués en Inde ont été vendus dans le pays. Pour répondre à la demande locale croissante de téléviseurs Mi, Xiaomi a ajouté un nouveau partenaire de fabrication. L’usine Radiant fabrique désormais des téléviseurs intelligents en Inde, à Telangana. Cela rejoint l’unité de fabrication Dixon à Tirupati, pour aider à répondre à la demande de téléviseurs Mi en Inde. La société confirme également qu’en janvier de cette année, 100% des téléviseurs Mi vendus en Inde sont fabriqués en Inde.

L’année dernière, au milieu de l’incertitude économique et financière dans le monde en raison de la pandémie COVID, Xiaomi dit que l’embauche s’est poursuivie. Cela comprend les nouvelles embauches sur la paie de Xiaomi ainsi que par leurs partenaires pour les installations de fabrication et les services de service à la clientèle. L’entreprise affirme avoir été en mesure de créer des emplois pour 60 000 Indiens, contre 50 000 au début de l’année dernière. À l’heure actuelle, les installations de fabrication de smartphones fournissent des emplois à 30 000 personnes, tandis que les unités de fabrication de téléviseurs contribuent à 1 000 emplois.

Xiaomi a passé 6 ans en Inde. Selon les chiffres du cabinet d’études IDC, Xiaomi est restée la première marque de smartphones en Inde pendant 14 trimestres consécutifs, du troisième trimestre 2017 au quatrième trimestre 2020. Xiaomi détient une part de marché de 27% en Inde, en février 2021, ce qui en fait le téléphone le plus vendu marque dans le pays. La plate-forme de commerce électronique Mi.com de Xiaomi est maintenant la troisième plus grande en Inde, selon les chiffres de la société de recherche Counterpoint – elle a enregistré une part de 10%, derrière Amazon (47%) et Flipkart (42%).