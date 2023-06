Xiaomi a violé la FEMA indienne, selon la Direction de l’application

La Direction de l’application de la loi indienne vient d’émettre une ordonnance de justification à Xiaomi Technology India Ltd et à trois banques étrangères – Citi bank, HSBC Bank et Deutsche Bank AG. Une ordonnance de justification est le type d’ordonnance du tribunal qui oblige une ou plusieurs parties à prouver ou à réfuter quelque chose au tribunal. Dans ce cas, il s’agit d’une violation du Foreign Exchange Management Act s’élevant à l’équivalent de 6,7 millions de dollars.

La violation réelle est commise par Xiaomi, mais les banques énumérées ci-dessus ont également reçu leurs ordres car elles ont un rôle dans la violation. Selon ED, les banques ont autorisé les envois de fonds à l’étranger sans obtenir d’accord de collaboration technique.

Le problème remonte à 2022 lorsque le gouvernement indien a saisi l’équivalent de 6,7 millions de dollars sur les comptes bancaires de Xiaomi India en raison d’une sortie illégale de capitaux. Après que l’ED ait mené une enquête, il a été conclu que Xiaomi India avait transféré des devises hors du pays et les y avait détenues pour le compte de l’entité du groupe. Ceci est en violation directe de l’article 4 de la FEMA, 1999.

