Le Xiaomi Mi 10i est devenu disponible pour la première fois le 7 janvier et au cours des trois semaines qui ont suivi, la société a vendu pour 4 milliards INR de téléphones (soit un peu moins de 55 millions de dollars).

Le Mi 10i commence à 22 000 INR pour la version 6/128 Go et monte à 24 000 INR pour le modèle 8/128 Go supérieur. Un calcul approximatif montre qu’environ 182 000 à 190 000 téléphones ont été vendus. Notez que le 6/64 Go est toujours «à venir».

Quoi qu’il en soit, cela signifie que Xiaomi a vendu presque toutes les unités qu’il a fabriquées jusqu’à présent – seule la version 8/128 Go reste disponible sur Mi.com et Amazon Inde, les autres téléphones 6/128 Go sont épuisés. On ne sait pas quand d’autres seront disponibles.

