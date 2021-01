Xiaomi India a annoncé que la société avait vendu plus de 1,5 million d’unités de smartphones Mi et Redmi lors des ventes de 5 jours de la Journée de la République sur les canaux en ligne et hors ligne Amazon et Mi. Le développement a été partagé par le fabricant chinois de smartphones sur Twitter aujourd’hui, qui note en outre que le Redmi 9 Power figurait parmi les smartphones les plus vendus sur Amazon Inde. Xiaomi et Amazon ont organisé les ventes de la Journée de la République en Inde du 19 au 23 janvier, où les entreprises ont proposé des réductions de prix temporaires associées à d’autres offres de vente sur une variété d’appareils. Xiaomi ajoute que dans le segment des sous-10K, le Redmi 9A et le Redmi 9 étaient les smartphones les plus vendus sur Amazon Inde.

D’autre part, le Mi 10i récemment lancé est devenu le smartphone 5G le plus vendu sur Amazon, a ajouté Xiaomi dans un tweet. S’exprimant sur le développement, Raghu Reddy, directeur commercial de Mi India, a déclaré dans un communiqué que la société était « submergée » par la réponse qu’elle avait reçue sur les plates-formes en ligne et de vente au détail lors des 5 jours de ventes de la fête de la République dans le pays. Le dirigeant de Xiaomi India ajoute: « Il est incroyable qu’en moins d’un mois de lancement, le Mi 10i soit devenu le smartphone 5G n ° 1 des ventes sur Amazon. Redmi 9 Power était le smartphone n ° 1 des ventes sur Amazon … Nous espérons continuez à fournir des produits avec les meilleures spécifications, la plus haute qualité à un prix honnête. «

Le Mi 10i qui a été lancé plus tôt ce mois-ci contient un écran 120 Hz, un SoC Qualcomm Snapdragon 750G et un appareil photo principal de 108 mégapixels. Actuellement, son prix en Inde commence à Rs 20 999 pour l’option de stockage de base 6 Go + 64 Go et monte jusqu’à Rs 23 999 pour la variante de stockage 8 Go + 128 Go. Alors que le Redmi 9 Power qui a été lancé en Inde en décembre 2020 porte Qualcomm Snapdragon 662 SoC sous le capot et quatre caméras arrière à l’arrière. Son prix commence à Rs 10 999 pour la variante de base de 64 Go, tandis que le modèle de 128 Go est livré avec une étiquette de prix de 11 999 Rs.

Notamment, le dernier rapport Counterpoint note que Xiaomi était la principale marque de smartphones en Inde en 2020, en termes d’expéditions. La société détenait une part de marché de 26% l’an dernier, affichant une croissance de 22% en glissement annuel.