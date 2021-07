Xiaomi a vendu 1 million de banques d’alimentation de marque Redmi (10 000 et 20 000 mAh)

En février de l’année dernière, Xiaomi a présenté deux banques d’alimentation de marque Redmi, l’une d’une capacité de 10 000 mAh et l’autre de 20 000 mAh. Maintenant, la société a annoncé qu’elle avait vendu 1 million d’unités au total de ces deux.

En Inde, les deux banques d’alimentation se vendent actuellement à prix réduit, jusqu’à 800 INR (20 % de réduction) pour le modèle 10 000 mAh et 1 400 INR (30 % de réduction) pour le modèle 20 000 mAh. . En Europe, seul le modèle 10 000 semble être disponible, actuellement en baisse à 10 €. Le plus grand modèle produit 18W, le plus petit est limité à 10W. Les deux peuvent être rechargés à l’aide d’un câble USB-C ou microUSB.

Le million de ventes ne concerne que les unités de marque Redmi, l’année dernière, Xiaomi a annoncé avoir vendu 10 millions de banques d’alimentation Mi fabriquées en Inde.

Et en 2015, la société se vantait que sa banque d’alimentation de 10 400 mAh (qui a été lancée en décembre 2013) était son accessoire le plus vendu dans le monde avec 10 millions d’unités vendues.

La source