Xiaomi a lancé son Mix Flip pour affronter le Galaxy Z Flip 6 de Samsung avec une batterie plus grosse et de meilleures capacités de zoom de l’appareil photo

En ce qui concerne l’industrie du pliable, Xiaomi a ouvert sa voie vers le sommet en faisant constamment évoluer la technologie et en apportant à chaque fois des itérations majeures qui permettent à son pliable de se démarquer vraiment. Il n’y a pas longtemps que l’entreprise faisait parler de lui pour son Mix Fold 4, qui détient le record du profil pliable le plus fin. Aujourd’hui, le fabricant de smartphones a lancé Mix Flip à l’échelle mondiale pour donner à l’industrie une concurrence encore plus féroce.

Xiaomi a entièrement lancé aujourd’hui le Mix Flip sur les marchés mondiaux, et il s’agit de son premier téléphone pliable à clapet

Xiaomi a fait sa marque en introduisant vigoureusement des téléphones pliables de différents facteurs de forme et en donnant du fil à retordre aux autres, laissant même Samsung derrière en ce qui concerne le profil le plus fin d’un pliable. Le Mix Flip est le premier pliable à clapet de la société, dévoilé en Chine plus tôt cette année. Les utilisateurs attendent depuis longtemps que le téléphone arrive sur les marchés mondiaux et seraient soulagés de savoir qu’il a été officiellement lancé à l’échelle mondiale.

Bien que le Mix Fold ait été limité à l’Europe le mois dernier, il est désormais entièrement diffusé dans le monde entier. Le Mix Flip dispose d’un écran pliable OLED de 6,86 pouces et d’un écran de couverture de 4,01 pouces. Sa luminosité maximale est de 3 000 nits et de 1 600 nits en mode haute luminosité, ce qui marque une énorme amélioration de la visibilité, en particulier en extérieur.

Xiaomi se concentre également sur la fonctionnalité ainsi que sur le nouveau facteur de forme qu’il propose, car l’écran de couverture étend la prise en charge de la saisie au clavier et également de l’utilisation d’applications comme YouTube ou même Google Maps, offrant ainsi un confort majeur aux utilisateurs. Le pliable à clapet est doté d’un processeur Snapdragon 8 Gen 3 et est livré avec une batterie plus grande que la moyenne pour les téléphones pliables, d’une capacité de 4 780 mAh. Il est également livré avec des cycles de charge étendus allant jusqu’à 1 600 avant que la batterie n’atteigne sa capacité de 80 %.

Le Mix Flip de Xiaomi est également doté d’une charge filaire de 67 W, ce qui marque une vitesse plus rapide, mais nous constatons que la charge sans fil et l’indice IP sont absents du modèle, ce qui pourrait être une déception pour beaucoup étant donné la façon dont le Galaxy Z Flip 6 et même le Motorola Razr Plus 2024 offre une résistance totale à l’eau.

Le Mix Flip a suivi le modèle de ses autres téléphones phares de la société en optant pour une configuration d’appareil photo de marque Leica et comprenant un appareil photo principal de 50 MP et un téléobjectif 2x de 50 MP. Les capacités de zoom avant, par rapport au Z Flip 6, offrent une plus grande clarté et des capacités de capture photo plus détaillées.

Prendre des photos en gros plan, notamment pour ceux qui s’intéressent à la macrophotographie, serait de haute qualité puisque le téléobjectif offre une distance de mise au point minimale de neuf centimètres. Les appels vidéo offrent plus de clarté, grâce à la caméra frontale de 32 MP. Bien que le Mix Flip de Xiaomi offre une batterie plus grosse et une fonction de zoom de caméra améliorée pour rivaliser avec le Z Flip 6, il lui manque le chargement sans fil et l’indice IP offert par Samsung dans son modèle Flip.

Le modèle de base du Xiaomi Mix Flip coûte 1 299 € (environ 1 447 $) et dispose de 12 Go de RAM et de 512 Go de capacité de stockage. Il est disponible dans une palette de couleurs noir et violet.

