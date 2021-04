Le PDG Lei Jun a annoncé que le Xiaomi Mi Smart Band 6 avait dépassé le million d’expéditions dans le monde. Et gardez à l’esprit que la plupart d’entre eux viennent de Chine, depuis que les ventes ont commencé le 2 avril, mais que cela ne s’est mondialisé que quelques semaines plus tard.

Même ainsi, le Mi Band 3 a atteint la barre du million en 17 jours, le Mi Band 4 est arrivé encore plus rapidement, à peine 8 jours. Les bandes intelligentes bon marché mais capables ont perdu de leur popularité, tandis que les «hearables» de Xiaomi (c’est-à-dire des écouteurs sans fil plus avancés) ont pris le relais. Ils ont aidé l’entreprise à assurer sa deuxième place sur le marché des appareils portables.

Les Mi Bands sont apparus pour la première fois en 2014 et étaient assez basiques. L’original n’avait que trois LED et n’avait même pas de capteur de fréquence cardiaque. Pourtant, Xiaomi a réussi à vendre plus de 10 millions en 9 mois. Cela a aidé qu’ils ne coûtent que 80 CNY par pièce (environ 13 $), le modèle actuel est le triple (plus si vous obtenez la version NFC, mais ce n’est disponible qu’en Chine).

Xiaomi a envoyé des boîtes promotionnelles aux critiques en Chine, qui contiennent tous les principaux modèles Mi Band – du tout premier au 6. Cela offre une belle rétrospective du chemin parcouru par les groupes. Voici à quoi ressemble cette boîte. Et avant que vous ne demandiez, cela ne semble pas être quelque chose que vous puissiez acheter, c’est juste un package de critique.









Toutes les versions (majeures) du Mi Band dans une seule boîte (crédit d’image)

La bande d’origine avait trois indicateurs LED et ses principales fonctions étaient les notifications et le suivi du sommeil, le Mi Band 1S a ajouté un capteur de fréquence cardiaque. Le deuxième modèle a ajouté un écran OLED de 0,42 « , le troisième l’a agrandi à 0,78 » et a introduit la version NFC, puis le quatrième modèle est passé à un OLED couleur de 0,95 « . Le cinquième le rendait plus grand et simplifiait la charge avec un câble magnétique, le sixième (actuel) modèle remplissait l’avant d’un écran de 1,56 pouces en forme de pilule.

