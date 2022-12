Xiaomi a expédié plus de 300 millions de téléphones Redmi Note dans le monde

Un jour après que Xiaomi a confirmé avoir expédié 72 millions de téléphones Redmi Note en Inde depuis 2014, nous avons une autre étape plus impressionnante : les expéditions de Redmi Note sont passées à 300 millions d’unités dans le monde. Pour ceux qui suivent, c’est 60 millions d’unités de plus que l’an dernier.







Une autre étape importante pour la série Redmi Note – 300 millions d’unités vendues dans le monde

Au cours des huit dernières années, la série Redmi Note est devenue l’une des gammes les plus vendues dans le monde des smartphones et a aidé Xiaomi à se hisser à la troisième place en termes d’expéditions mondiales de smartphones. L’Inde est le plus grand marché de Xiaomi et la marque occupe la première place depuis plusieurs années maintenant.

Xiaomi a poursuivi l’expansion de son réseau de vente au détail en ligne et hors ligne à travers la Chine, l’Inde et l’Europe et nous ne pouvons que supposer que le nouveau Mi Store apparaîtra dans davantage de régions du monde. Espérons que les futurs téléphones Redmi Note suivront un schéma de dénomination moins déroutant.