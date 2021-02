Le fabricant chinois de smartphones Xiaomi a dévoilé un nouveau concept de téléphone sans boutons, sans ports et doté d’un écran en cascade à quatre courbes qui se courbe sur les quatre côtés. La présence d’aucun bouton pourrait signifier que Xiaomi utilisera des capteurs tactiles pour l’alimentation, le contrôle du volume et d’autres fonctions, et la présence d’aucun port signifie que le smartphone sera chargé sans fil. Il ne semble pas non plus y avoir de caméra frontale sur le smartphone concept Xiaomi, ce qui nous porte à croire qu’il pourrait avoir une caméra frontale sous-écran.

Le nouveau concept de smartphone a été taquiné par Xiaomi dans une vidéo YouTube qui montre le smartphone de tous les côtés. La vidéo montre les bords incurvés du concept Xiaomi de tous les côtés, permettant un affichage fluide en forme de cascade qui semblait fonctionner sur une version logicielle spécialement optimisée. Les vidéos montrent comment Xiaomi utilisera les boutons tactiles afin de permettre aux utilisateurs de contrôler le volume, l’alimentation, etc. Comme il n’y a pas non plus de port de charge, il est prudent de supposer que le concept Xiaomi utilisera la charge sans fil. La vidéo montre également que Xiaomi a déplacé la barre d’état vers le bord droit pour donner un aspect plus net à la partie avant de l’écran.

Xiaomi dit que le smartphone a une surface hyper quadruple de 88 degrés qui représente la somme de 46 brevets révolutionnaires, plus grande que ses parties. Bien que ce concept ressemble à quelque chose que tout le monde aimerait mettre la main, il n’est pas confirmé si Xiaomi le lancera un jour en tant qu’offre commerciale.