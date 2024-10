Xiaomi 15 Pro gagne Snapdragon 8 Elite, un périscope 5x et une batterie robuste

Xiaomi 15 Pro

est le grand frère du Xiaomi 15 et l’un des premiers téléphones à être lancé avec le chipset Snapdragon 8 Elite récemment annoncé par Qualcomm. En plus d’être équipé du meilleur SoC mobile de Qualcomm, le 15 Pro offre des améliorations significatives par rapport à son prédécesseur, notamment un écran plus lumineux, des caméras révisées et une énorme batterie de 6 100 mAh.











Couleurs du Xiaomi 15 Pro

Bien que son écran mesure toujours 6,73 pouces, le panneau OLED LTPO du 15 Pro présente des bordures plus fines autour de l’écran et un design micro-incurvé présentant des courbes subtiles aux quatre coins.

Grâce au nouveau matériau lumineux M9, l’écran présente désormais une luminosité maximale de 3 200 nits. Il offre toujours une résolution de 1 440 x 3 200 pixels et un taux de rafraîchissement de 1 à 120 Hz, et vous bénéficiez également d’un scanner d’empreintes digitales à ultrasons intégré. Xiaomi a également ajouté sa protection Dragon Crystal Glass 2.0 pour éviter les rayures.

À l’arrière, Xiaomi propose une configuration révisée à trois caméras avec des caméras de marque Leica et un nouveau système de photographie informatique AISP 2.0.

La caméra principale de 50 MP utilise un capteur OmniVision Light Fusion 900 (le même que celui du Xiaomi 14) – un capteur 1/1,31″ avec une distance focale équivalente à 23 mm. Il est associé à un nouveau périscope de 50 MP (IMX858) avec zoom optique 5x, faisant également office d’objectif télé-macro. Le troisième jeu de tir est une unité ultra-large de 50 MP avec une distance focale équivalente à 14 mm.

Xiaomi augmente la capacité de la batterie à 6 100 mAh avec la prise en charge d’une charge filaire de 90 W et d’une charge sans fil de 50 W. Le téléphone démarre également Android 15 avec le tout nouveau HyperOS 2 de Xiaomi en plus.

Xiaomi 15 Pro est disponible dans les couleurs gris, blanc et vert ainsi qu’une version Rock Silver plus haut de gamme, qui présente un effet d’ondulation de l’eau 3D.

Le prix commence à 5 299 CNY (742 $) pour la version 12/256 Go et va jusqu’à 5 799 CNY (812 $) pour la version 16/512 Go. Le modèle haut de gamme de 16 Go de RAM et 1 To est 6 499 CNY (910 $).



Configuration Tarifs du Xiaomi 15 Pro





12 Go/256 Go 5 299 CNY (742 $)

16 Go/512 Go 5 799 CNY (812 $)

16 Go/1 To 6 499 CNY (910 $)









Les expéditions en Chine devraient commencer le 31 octobre. Xiaomi n’a pas encore révélé de détails sur un lancement mondial.

