Xiaomi 15 Pro efface les références de jeu et reste cool sous la pression

La série Xiaomi 15 sera le prochain grand lancement de la gamme de téléphones phares de la société. Cette semaine, la marque a confirmé la date de lancement des appareils en Chine. Avant l’événement, le Xiaomi 15 Pro a montré sa puissance avec des résultats impressionnants lors des tests de jeux, tandis que la société a confirmé des détails sur ses caméras, sa batterie et bien plus encore.

Le Xiaomi 15 Pro fait preuve de puissance et d’efficacité lors de tests de jeu exigeants

Pour commencer, le Xiaomi 15 Pro testé dispose de 16 Go de RAM LPDDR5X et de 1 To UFS 4.0. Dans l’un des tests, l’équipe Antutu a soumis l’appareil alimenté par Snapdragon 8 Elite au stress de l’exécution de Genshin Impact avec les paramètres graphiques maximum pendant une demi-heure. L’appareil gérait une fréquence d’images moyenne de 59,62 FPS avec une consommation électrique d’environ 4W. Cependant, ce qui est plus impressionnant, c’est que le téléphone a atteint une température maximale de seulement 39°C.

Cela fait du Snapdragon 8 Elite l’un des puces les plus efficaces lors de l’exécution de charges de travail lourdes, telles que jeu exigeant. Le Dimensity 9400, une autre puce puissante, a atteint une fréquence d’images moyenne similaire lors du même test, mais avec une consommation d’énergie plus élevée.

Le prochain téléphone phare de Xiaomi exécutait également Honor of Kings dans les mêmes conditions. L’appareil atteint une moyenne de 119,8 FPS avec une température maximale de 37,9 °C et une consommation électrique de seulement 3,65 W. De plus, le test comprenait l’exécution de Honkai : Star Rail, toujours dans les mêmes conditions. Dans ce cas, l’appareil a affiché une fréquence d’images moyenne de 59,34 FPS, tandis que la température maximale a atteint 44,4 °C. Antutu revendique que les résultats sont « nettement plus forts » que ceux de la puce Snapdragon 8 Gen 3.

Tipster Digital Chat Station a également partagé les résultats de quelques tests supplémentaires sur Weibo. Dans le benchmark graphique Steel Nomad Light, le Xiaomi 15 a obtenu un score de 2,5K. Pendant ce temps, les tests monocœur et multicœur de GeekBench v6.6 ont donné des scores de 3K et 9,4K, respectivement. Dans les benchmarks précédemment divulgués, le Snapdragon 8 Elite a pu dépasser 10K dans les tests multicœurs de GeekBench.

Spécifications plus confirmées de l’appareil photo, de la batterie et de l’écran

En plus des résultats des tests de jeu, la société a confirmé les spécifications du Batterie, appareils photo du Xiaomi 15 Proet plus encore. La société suivra la tendance récente d’autres marques chinoises consistant à inclure des batteries massives dans leurs téléphones phares. Le Xiaomi 15 Pro arrivera sur le marché avec une impressionnante cellule de 6 100 mAh. Le géant asiatique a également confirmé des bords symétriques réduits avec seulement 1,38 mm autour de l’écran.

Concernant l’écran, il offrira une résolution 2K, une luminosité maximale de 3 200 nits et la prise en charge de la gradation DC au niveau matériel. De même, il sera 10 % plus économe en énergie par rapport à la génération précédente. La société affirme avoir utilisé des matériaux M9 personnalisés pour le panneau OLED. Enfin, le Xiaomi 15 Pro disposera d’un capteur périscopique pour un zoom optique 5x dans son système de caméra arrière.