Xiaomi 15 exécute Geekbench avec Snapdragon 8 Elite et Android 15

Le Xiaomi 15 devrait devenir officiel dans quelques jours seulement, suite au dévoilement par Qualcomm du chipset Snapdragon 8 Elite qui l’alimentera. En parlant de cela, l’Elite semble très bien convenir au Xiaomi 15, du moins si l’on se fie à l’exécution Geekbench réalisée par ce qui est très probablement un prototype du Xiaomi 15.

Cela a été repéré aujourd’hui dans la base de données en ligne Geekbench 6.3.0 et, comme vous pouvez le voir sur la capture d’écran ci-dessous, il a réussi un score monocœur impressionnant de 3 180 et un score multicœur de 10 058.

Le prototype en question dispose de 16 Go de RAM. On ne sait pas si ce sera la seule option ou si d’autres seront également proposées lors du lancement du téléphone. Étonnamment peut-être, le prototype fonctionne sous Android 15, une version que Google n’a publiée sur ses appareils Pixel que la semaine dernière. Cela ne signifie pas nécessairement que le Xiaomi 15 finalisé fonctionnera sous Android 15 dès le premier jour, mais ce serait approprié, n’est-ce pas ? Ne perdons pas espoir pour l’instant.

Les Xiaomi 15 et 15 Pro seront lancés en même temps, plus tard ce mois-ci. L’Ultra suivra à un autre moment. A noter que les 15 et 15 Pro seront dans un premier temps vendus uniquement en Chine. Le 15 devrait bénéficier d’une sortie mondiale à l’avenir, si l’on se fie à ce qui s’est passé l’année dernière.

