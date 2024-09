Xiaomi 14T et 14T Pro désormais officiels avec les chipsets Dimensity et triple caméras

La série phare d’automne de Xiaomi est là – dites bonjour aux Xiaomi 14T et 14T Pro.

La paire suit strictement les 13T et 13T Pro avec des écrans de 6,67 pouces à 144 Hz (bien que considérablement plus lumineux à 4 000 nits), des caméras triples, 5 000 batteries et des chipsets Dimensity.

Le Xiaomi 14T Pro est le plus performant des deux. Un Dimensity 9300+ plus rapide l’alimente, vantant un seul Cortex-X4 à 3,4 GHz, un Immortalis-G720 MC12 plus costaud et 12 Go ou 16 Go de RAM.

Les deux téléphones sont classés IP68 pour la protection contre l’eau et la poussière, mais alors que le 14T Pro a un panneau arrière légèrement incurvé, le 14T est plat.

La batterie de 5 000 mAh à l’intérieur du 14T Pro se charge à une vitesse plus rapide de 120 W via un fil, et peut également se charger sans fil à 50 W.

Le 14T Pro dispose également d’un plus grand capteur Light Fusion 900 1/1,31″ 50 MP pour son appareil photo principal 23 mm f/1,6. Il dispose également d’un appareil photo zoom 60 mm f/2,0 50 MP plus étendu. Il est également livré avec un capteur 12 MP. derrière un objectif ultra-large de 15 mm f/2.2.

Le Xiaomi 14T a le même AMOLED de 6,67 pouces 2712 x 1220 px 144 Hz avec 4 000 nits de luminosité initiale. Il correspond également à la batterie de 5 000 mAh, mais il lui manque la charge sans fil et offre une charge filaire plus lente de 67 W.

Son appareil photo principal de 23 mm f/1,7 utilise un capteur IMX906 de 50 MP de 1/1,56 pouce plus petit, et son téléobjectif est 10 mm plus court à 50 mm f/1,9. Il s’agit cependant toujours d’un imageur de 50 MP. La caméra ultra-large 15 mm f/2.2 est apparemment la même.

Enfin, les deux téléphones intègrent HyperOS de Xiaomi avec Advanced AI et Gemini et Circle to Search de Google.

Le Xiaomi 14T est disponible en Titan Grey, Titan Blue, Titan Black et en simili cuir Lemon Green. Le modèle 12/256 Go du 14T commence à partir de 650 €. Vous pouvez vous procurer le Xiaomi 14T Pro en Titan Grey, Titan Blue et Titan Black à partir de 800 € pour le modèle 12/256 Go. Les deux sont en vente maintenant et semblent prêts à être expédiés dans quelques jours. Dans Allemagnevous pouvez obtenir le modèle 1 To au prix du modèle de base jusqu’au 30 septembre.

Si vous commandez le Xiaomi 14T d’ici le 31 octobre, vous recevrez un Redmi Pad Pro gratuit en cadeau (6/128 Go avec un 12/256 Go 14T, 8/256 Go avec un 12/512 Go 14T). Vous obtiendrez un Redmi Pad 6 avec le 14T Pro (6/128 Go avec un 14T Pro de 12/256 Go et un 8/256 Go avec les modèles 14T à plus grand stockage.)