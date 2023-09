Xiaomi 14 Pro certifié avec prise en charge de 120 W

Xiaomi surmonte déjà les obstacles juridiques avant de lancer sa série 14, et le membre Pro de la gamme vient d’être certifié par 3C. Le smartphone portant le numéro de modèle 23116PN5BC prendra en charge la charge filaire de 120 W, tout comme deux de ses prédécesseurs.

L’apparition sur 3C (Certification obligatoire chinoise) signifie que le téléphone a réussi les tests obligatoires et a franchi une nouvelle étape vers la disponibilité sur le marché.

Nous avons déjà appris que le Xiaomi 14 est livré avec une charge de 90 W, ce qui constitue une mise à niveau par rapport à la série 13, mais apparemment, le fabricant est d’accord avec 120 W pour la variante Pro.

La série Xiaomi 14 devrait arriver en novembre, quelques jours après que Qualcomm a annoncé son chipset Snapdragon 8 Gen 3, qui devrait avoir lieu le 24 octobre. La Chine organise une grande fête du shopping le 11 novembre, appelée Journée des célibataires et Xiaomi cherchera pour que ses produits phares soient prêts à temps pour cela.

Xiaomi est susceptible de prendre le train en marche et de présenter son produit phare juste à temps lorsque les consommateurs locaux sont en mode dépense, même si un lancement international pourrait prendre un certain temps. La série précédente avait mis plus de 2 mois pour passer du local au global, et nous prévoyons le même développement avec la programmation 14.

