Xiaomi 14 et Xiaomi 14 Pro seront dévoilés le 27 octobre, selon la rumeur

Qualcomm va présenter son dernier et meilleur chipset phare, le Snapdragon 8 Gen 3, plus tôt cette année que les années précédentes. Son événement annuel à Hawaï aura lieu en 2023 entre le 24 et le 26 octobre.

Une nouvelle rumeur en provenance de Chine affirme que Xiaomi veut définitivement être le premier fabricant de téléphones à annoncer de nouveaux appareils utilisant le nouveau chipset, et pour s’assurer que c’est le premier, il le fera le 27 octobre, le lendemain de la fin du Snapdragon Summit de Qualcomm. Cette annonce concernera les smartphones phares Xiaomi 14 et Xiaomi 14 Pro, les successeurs des Xiaomi 13 et Xiaomi 13 Pro, qui ont été officialisés en décembre 2022.



Xiaomi 13 Pro (à gauche) et Xiaomi 13 (à droite)

Les appareils Xiaomi 14 arriveraient avec un nouveau design, des caméras optimisées par Leica avec trois focales différentes, et ils seraient livrés avec MIUI 15 basé sur Android 14. Le Pro aura un cadre en titane et une connectivité satellite, si les rumeurs doivent être a cru. Les deux modèles ont déjà été certifiés pour la vente en Chine par les autorités compétentes, et nous pouvons également nous attendre à des améliorations en termes d’écran, de capacités de caméra, de charge rapide, de capacité de batterie et de moteur vibrant. La production de masse du duo a apparemment déjà commencé.

Source (en chinois) | Via