Comme prévu, Xiaomi a dévoilé aujourd’hui la série 14 comprenant le Snapdragon 8 Gen 3 qui vient d’être annoncé, des caméras principales de marque Leica remaniées, un nouveau design et le nouvel HyperOS de Xiaomi.

Xiaomi 14 Pro

Le Xiaomi 14 Pro s’éloigne des bords incurvés de son prédécesseur et apporte à la place un côté métallique plat. Le cadre a une finition brillante et miroir. Le téléphone a un design symétrique et les deux panneaux de verre se rétrécissent légèrement sur le bord. L’îlot de caméra repose sur une lunette en métal ornée d’une texture de clou parisien.

Le Xiaomi 14 Pro est le plus gros téléphone, doté d’un panneau OLED LTPO 12 bits de 6,73 pouces, 1 440 x 3 200 px, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui correspond essentiellement aux mêmes spécifications que le 13 Pro. Cependant, ce panneau éclaire jusqu’à 3 000 nits et est recouvert de verre Xiaomi Longjing. Xiaomi mentionne également que les cadres sont plus fins tout autour de l’écran.

Le Xiaomi 14 Pro sera disponible en noir, blanc, vert roche et dans une édition spéciale Titanium exclusive. Il a un côté mat en alliage de titane.









Une édition spéciale titane du Xiaomi 14 Pro

Xiaomi a abandonné le capteur de type 1 pouce pour le 14 Pro et présente à la place un nouveau capteur baptisé “Light Nunter 900″ avec un objectif Leica Summilux personnalisé. Le capteur est un 50 MP 1/1,31” avec une taille de pixel de 1,2 μm et une plage dynamique de 13,5 EV. L’objectif personnalisé de 23 mm a une ouverture variable, allant de f/1,42 au maximum à f/4,0 lorsqu’il est fermé. Le capteur peut être environ 44 % plus petit que l’imageur de type 1 pouce du 13 Pro de l’année dernière, mais ce nouvel objectif est environ 80 % plus lumineux, de sorte que la capacité globale de collecte de lumière est pratiquement inchangée.

Ensuite, il y a le téléobjectif flottant de 75 mm f/2.0, apparemment dérivé directement du Xiaomi 13 Pro de l’année dernière, capable de photographier en gros plan à 10 cm. Il capturera des photos régulières de 40 MP et des images en mode portrait de 50 MP. Le troisième appareil photo est un vivaneau ultra-large de 50 MP f/2,2 de 14 mm avec des capacités macro de 5 cm.

Le Xiaomi 14 Pro est doté du nouveau Snapdragon 8 Gen 3, construit sur le processus 4 nm de TSMC. Le SoC est associé à 12 Go ou 16 Go de RAM LPDDR5X et 256 Go, 512 Go ou 1 To de stockage UFS 4.0. La capacité de la batterie est de 4 880 mAh et prend en charge une charge filaire de 120 W et une charge sans fil de 50 W.

Le Xiaomi 14 Pro est en précommande en Chine en noir, blanc ou vert roche et en 12/256 Go, 16/512 Go et 16 Go/1 To. Les prix sont respectivement de 4 999 CNY (650 €, 57 000 INR), 5 499 CNY (710 €, 62 500 INR) et 5 999 CNY (780 €, 68 700 INR).

Xiaomi 14

Passons directement au Xiaomi 14 – un ajout solide au segment phare des compacts desséchés. Il partage le nouveau design symétrique du Pro, même si le Xiaomi 13 de l’année dernière avait déjà un cadre plat et des coins plus anguleux.

En fait, le Xiaomi 14 est fondamentalement identique en taille à son prédécesseur avec 152,8 mm de longueur, 71,5 mm de largeur et 8,20 mm d’épaisseur. Le nouveau téléphone est disponible en deux finitions : une version en verre de 193 g et un modèle plus léger en nano-cuir de 188 g.

L’écran a conservé la diagonale de 6,36 pouces, mais il s’agit par ailleurs d’un panneau OLED LTPO supérieur de 1 200 x 2 670 px avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 3 000 nits.







Le Xiaomi 14 portable

Les caméras du plus petit 14 peuvent sembler identiques à celles du 14 Pro, mais il existe des différences subtiles. L’appareil photo principal de 50 MP a le même capteur « Light Hunter » de 1/1,31″ avec des pixels de 1,2 μm, bien que l’objectif du dessus soit une unité à ouverture fixe de 23 mm f/1,6. Le téléobjectif flottant de 75 mm est identique, bien que le 50 MP L’ultra-large de 14 mm manque apparemment de capacités AF et, par conséquent, de macro.

Le Xiaomi 14 est alimenté par le même chipset Snapdragon 8 Gen 3 avec 8 Go, 12 Go ou 16 Go de RAM LPDDR5X et le même choix de 256 Go, 512 Go et 1 To de stockage UFS 4.0. La batterie de 4 610 mAh permet une charge filaire de 90 W et une charge sans fil de 50 W.

Le Xiaomi 14 est en précommande dès maintenant, à partir de 3 999 CNY (520 €, 45 800 INR) pour le modèle 8/256 Go, 4 299 CNY (560 €, 49 000 INR) pour le modèle 12/256 Go, 4 599 CNY (600 €). , 52 300 INR) pour le modèle 16/512 Go, et 4 999 CNY (700 €, 57 200 INR) pour le modèle haut de gamme 16 Go/1 To.