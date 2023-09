Xiaomi 13T Pro en cours d’examen

Le Xiaomi 13T Pro est là et c’est une grande amélioration par rapport à son prédécesseur dans tous les sens qui comptent.

Upfront est un AMOLED de 6,67 pouces compatible 144 Hz avec une luminosité maximale de 2 600 nits. À l’intérieur se trouve une puce MediaTek Dimensity 9200+ de 4 nm avec un GPU Arm Immortalis-G715 et 12 Go ou 16 Go de RAM.

Le 13T Pro augmente la protection contre les éléments, depuis l’IP53 à peine compté de son prédécesseur jusqu’au formidable IP68.

Les caméras sont également meilleures. L’unité principale passe de 200MP à 50MP, mais vous obtenez des pixels regroupés plus grands à 2,44 µm, et même la possibilité de capturer une vidéo LOG 10 bits avec la prise en charge LUT.

La plus grande amélioration est l’ajout d’une caméra à zoom dédiée, bien que modeste de 50 mm. Il existe également une caméra ultra-large de 15 mm.

L’as de la série T est livré avec un étui, un câble USB et un chargeur de 120 W, ce qui correspond aux 19 minutes à 100 % revendiquées par son prédécesseur. La batterie elle-même est une unité de 5 000 mAh qui, selon Xiaomi, vous offrira 17 heures de lecture vidéo.









Déballage du Xiaomi 13T Pro

Vous pouvez obtenir le Xiaomi 13T Pro en trois couleurs : bleu alpin, vert prairie et noir. Le nôtre est le bleu et il a un joli cuir végétalien Xiaomi BioComfort sur le dos en verre. Xiaomi semble avoir un cuir végétalien plus doux que ses rivaux et le 13T Pro ne fait pas exception.

Nous avons également le Xiaomi 13T au bureau (que nous déballerons prochainement). Il a la même taille que le Pro mais est livré avec quelques déclassements pour maintenir le prix plus bas. L’écran, la batterie, l’indice IP68 et les caméras sont tous identiques. Mais le non-Pro a une charge plus lente de 67 W et un MediaTek Dimensity 8200 de 4 nm avec 8 Go ou 12 Go de RAM.









Xiaomi 13T Pro (à gauche), 13T (à droite)