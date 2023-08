Xiaomi 13T pris dans la nature

Le Xiaomi 13T a été manipulé et photographié dans la nature. Les images ci-dessous proviennent d’Iran et montreraient le 13T, qui a été provisoirement présenté comme le Redmi K60 Ultra mondial. Notez qu’il ne s’agit pas du Xiaomi 13T Pro dont nous avons également entendu parler et qui est également présenté comme le K60 Ultra global.

Les images montrent le même design que le Redmi K60 Ultra – seul le logo Redmi en coin a été remplacé par celui de Xiaomi. Notez que l’appareil photo 50MP à l’arrière ne porte pas la marque Leica, conformément au téléphone Redmi.

Le Xiaomi 13T est disponible en noir et menthe ou vert. S’il conserve les spécifications du Redmi K60 Ultra, attendez-vous à un ultra-large de 8 MP aux côtés de l’appareil photo principal de 50 MP et d’une macro de 2 MP. Il y a un selfie de 20 MP à l’opposé.

À ce sujet, l’écran devrait être un OLED de 6,67 pouces à 144 Hz d’une résolution de 1 220 x 2 712 px. La batterie est de 5 000 mAh avec une charge de 120 W. Le chipset devrait être le Dimensity 9200+ de 4 nm.

La face avant du Xiaomi 13T et sa boite

Le Xiaomi 13T pourrait être lancé dès le 1er septembre.

Source