Xiaomi 13T en cours d’examen

Aujourd’hui, Xiaomi a lancé la série 13T et nous avons les deux nouveaux téléphones à examiner. Nous avons déballé le Pro, il est maintenant temps de déballer le Xiaomi 13T.

Regarder à l’intérieur de la boîte de vente au détail révèle l’une des différences entre le 13T et le Pro : ce dernier est livré avec un chargeur de 120 W, tandis que le 13T reçoit une brique de 67 W pour correspondre à sa vitesse la plus élevée prise en charge.

Il n’y a pas de quoi se moquer, le chargeur de 67 W fera passer la batterie de 5 000 mAh du 13T de zéro à 100 % en 42 minutes.

Nous avons le Xiaomi 13T noir avec un dos en verre brillant. Il est glissant et réfléchissant et attrape immédiatement chaque particule de poussière à sa portée. Les autres versions disponibles sont Alpine Blue et Meadow Green. Le modèle Blue a une finition en cuir vegan adhérent.

Comme le Pro, le Xiaomi 13T reçoit un nouveau système de triple caméra Leica avec un appareil photo large de 50 MP, un nouvel appareil photo à zoom de 50 mm et un ultra-large de 15 mm. Tout comme le Pro, le 13T contient un AMOLED de 6,67 pouces compatible 144 Hz avec une luminosité maximale de 2 600 nits. L’affichage est charmant en personne.

Vous bénéficiez également d’une étanchéité IP68 pour toute cette tranquillité d’esprit si importante.









Le Xiaomi 13T

Restez à l’écoute pour notre examen complet du Xiaomi 13T.