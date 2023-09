Xiaomi 13T arrive avec trois caméras Leica, 13T Pro ajoute une charge de 120 W

La série Xiaomi 13T a été annoncée aujourd’hui lors d’un événement dans la capitale allemande Berlin. Les smartphones 13T et 13T Pro sont assez similaires à leur cousin chinois Redmi K60 Ultra, mais sont dotés d’un matériel de caméra amélioré et d’une certification IP68 pour la résistance à l’eau et à la poussière, ce qui est une première pour la série T.

Xiaomi 13T

Le téléphone est livré avec un chipset Dimensity 8200-Ultra de 4 nm, qui est essentiellement une plate-forme Dimensity 8200 de Mediatek avec quelques modifications développées en partenariat avec Xiaomi. Il est associé à de la RAM LPDDR5, soit 8 Go ou 12 Go, et à 256 Go de stockage UFS 3.1.

Le Xiaomi 13T est construit autour d’un écran OLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, une résolution Full HD+ et une luminosité maximale de plus de 2 600 nits.

La caméra principale du 13T dispose d’un capteur de 50 MP de taille de type 1/1,28″ avec des pixels individuels de 1,22 μm. Il dispose d’un OIS et d’une ouverture f/1,9 à l’avant.

Le téléobjectif « portrait » correspond à la résolution du capteur de 50 MP et à l’ouverture f/1,9, mais possède un objectif équivalent à 50 mm. La troisième caméra est un jeu de tir ultra-large de 12 MP avec un objectif f/2,2 équivalent à 15 mm.

Vous avez le choix entre le Leica Authentic Look qui vise une reproduction réaliste des couleurs et le Leica Vibrant Look pour une touche supplémentaire dans vos photos. Les styles photographiques personnalisés du 13 Ultra sont également disponibles en mode Pro ici.

La caméra selfie de 20 MP est montée dans un trou perforé et manque de mise au point automatique.

La batterie de 5 000 mAh prend en charge une charge filaire de 67 W, ce qui représente une baisse par rapport au taux de 120 W du 12T. Il promet de ne prendre que 42 minutes pour passer de 0 à 100 %.

Le Xiaomi 13T est disponible en trois couleurs : Meadow Green et Black ont ​​un panneau de verre à l’arrière, tandis que Alpine Blue a une finition en cuir végétalien BioComfort. Les prix commencent à partir de 650 € pour la version 8/256 Go.

Xiaomi 13T Pro

Le Xiaomi 13T Pro possède le même panneau OLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz que la version vanille, mais passe au chipset Dimensity 9200+ plus puissant.

Les triples caméras Leica 50 MP + 50 MP + 12 MP, la caméra selfie 20 MP et la batterie 5 000 mAh sont communes aux deux nouveaux téléphones.









Série Xiaomi 13T

La RAM est de 12 Go ou 16 Go, et ici c’est le type LPDDR5X le plus rapide, tandis que le stockage est UFS 4.0 en trois options – 256 Go, 512 Go ou 1 To.

Une autre différence majeure est la vitesse de charge : le 13T Pro effectue une HyperCharge de 120 W, ce qui signifie que 19 minutes suffisent au téléphone pour remplir la batterie de zéro à 100 %.

Les 13T et 13T Pro disposent de deux haut-parleurs et prennent en charge Dolby Atmos Audio. Ils démarrent Android 13 avec MIUI 14 en haut.

Le 13T Pro est proposé dans les mêmes couleurs vert, noir et bleu cuir végétalien. Le prix de départ est 800 €mais ici, la version de base est de 12/256 Go.