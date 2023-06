Xiaomi 13 Ultra est le 14e meilleur appareil photo de DXOMARK

Nous avons appelé le Xiaomi 13 Ultra l’appareil photo pour smartphone le plus polyvalent que l’argent puisse acheter dans notre examen, mais il n’a pas autant impressionné DXOMARK qu’il n’y paraît. DXO a testé le 13 Ultra et lui a donné la 14e place de son classement mondial, derrière des téléphones comme le Google Pixel 7 Pro (6e), le P60 Pro de Huawei (à la 1re place), les iPhone 14 Pro et Pro Max d’Apple (8e), l’an dernier iPhone 13 Pro et Pro Max (11e), et même le propre Mi 11 Ultra de Xiaomi d’il y a deux ans.

Le classement de DXO est basé sur un système de notation, de sorte que le Xiaomi 13 Ultra arrondi jusqu’à 140 points. Voici la répartition complète.

Placer le premier appareil photo de Xiaomi à la 14e place peut sembler dur, mais regardez de plus près et le rapport de DXOMARK a plus d’éloges que de critiques. Le rapport souligne la qualité d’image constante sur toute la plage de zoom, la balance des blancs neutre et le rendu des détails très naturel parmi les nombreux mérites du Xiaomi 13 Ultra.

Parmi les problèmes figurent les instabilités d’exposition, ainsi que certains halos et couleurs sursaturées dans les images extérieures.

Vous pouvez trouver le rapport complet ici.