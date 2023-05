Xiaomi 13 Ultra coûtera 1 499 € en Europe

Le Xiaomi 13 Ultra arrive bientôt en Europe et coûtera 1 499 €. Le prix, bien qu’il ne soit pas officiellement annoncé, a été confirmé par plusieurs sources.

Pour ces 1 499 €, vous obtenez un Xiaomi 13 Ultra 12/512 Go en noir ou vert, soit environ 100 € de plus qu’un Galaxy S23 Ultra 12/512 Go, mais le Xiaomi est livré avec un étui, un câble et un chargeur 90 W pour le Galaxy. rien.

Xiaomi a confirmé que le 13 Ultra sortira de Chine et sur les marchés internationaux, mais il n’a rien précisé sur le prix ou les dates de disponibilité.

Chaque fois qu’il arrivera dans les magasins européens, le Xiaomi 13 Ultra sera l’un des meilleurs téléphones. Il contient un chipset Snapdragon 8 Gen 2 zippé, un AMOLED de 6,73 pouces 144 pixels avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une batterie de 5 000 mAh qui se charge de 0 % à plein en seulement 40 minutes, et un design en métal et cuir haut de gamme.

Sur le devant de la caméra, le Xiaomi 13 Ultra a la configuration la plus polyvalente avec un zoom 3,2x large et moyen, un zoom téléobjectif 5x et un ultra large – le tout avec mise au point et grands capteurs.

Source 1 | 2