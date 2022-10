Xiaomi 13 Pro pour correspondre à la caméra principale du 12S Ultra

Décembre approche à grands pas, ce qui signifie que Xiaomi est sur le point de sortir sa prochaine série phare. Naturellement, les rumeurs commencent à s’accumuler et la dernière concerne le Xiaomi 13 Pro et la plupart de ses spécifications.

Xiaomi 13 Pro – 6.7″ E6 2K LTPO

– Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

– 8/12 Go de RAM

– 128/256/512 Go de stockage

– Caméra arrière : 50MP (1″ IMX989) + 50MP (UW) + 50MP (Télé)

-Caméra avant : 32MP

-Android 13, MIUI 14*

– Batterie 4 800 mAh, charge rapide 120 W

– Surtension C2, puce P2

– Science des couleurs Leica — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) 31 octobre 2022

La partie la plus intéressante de ce rapport est peut-être la configuration de la caméra. Nous pouvons toujours nous attendre à une triple configuration de caméra 50MP à l’arrière, mais cette fois-ci, le capteur principal sera emprunté au Xiaomi 12S Ultra – un capteur 1″ Sony IMX989, 50MP.

Sony et Xiaomi ont co-développé le capteur et le coût de R&D était de 15 millions de dollars, mais garantissent plus de lumière et des performances globales difficiles à rivaliser.

Le reste des spécifications est à peu près identique à celui du Xiaomi 12 Pro. Y compris le Surge C2 ISP, la puce personnalisée Surge P2 pour le chargement et la science des couleurs de Leica. Et, bien sûr, le Snapdragon 8 Gen 2 sera assis derrière le volant.

La source