Xiaomi 13 Pro obtient enfin la cote IP officielle

Le Xiaomi 13 Pro arrive ce dimanche 11 décembre. Il aura une couleur verte fantaisie et un nouveau design de caméra, mais plus important encore, il obtient enfin une cote IP officielle. La société a révélé que le téléphone sera certifié contre la poussière et la résistance à l’eau dans une vidéo fantaisiste publiée sur Weibo.

L’appareil photo pourra prendre des photos dans tous les environnements, y compris un mode pour prendre des photos de la nuit étoilée, une fonctionnalité absente du Xiaomi 12 Pro.

L’indice IP doit être certifié par la CEI – Commission électrotechnique internationale ; sinon, un produit ne peut pas légalement être annoncé comme ayant une protection contre les infiltrations. Les téléphones Xiaomi abordables ont un indice de protection IP53 officiel, ce qui signifie que le téléphone est protégé de la poussière légère et des projections d’eau. Nous nous attendons à voir IP68, comme sur le produit phare actuel Xiaomi 12S Ultra, ce qui signifie que le Xiaomi 13 Pro sera capable de résister à des conditions encore plus difficiles.

La couleur phare du Xiaomi 13 Pro s’appelle Wilderness Green. Il sera vendu dans un ensemble en édition limitée avec une smartwatch, qui pourrait être un nouveau modèle Watch S2, et les Buds 4 Pro, les deux appareils portables dans le même travail de peinture à la mode. Il y a aussi un étui de protection massif avec une lanière pour le poignet pour une expérience verte ultime.

