Xiaomi 13 Pro détaillera le lancement mondial le 26 février

Le Xiaomi 13 Pro dévoilé en Chine en décembre franchira la prochaine étape vers un lancement mondial le 26 février. La branche indienne de Xiaomi a annoncé aujourd’hui que le 13 Pro sera lancé dans le monde entier le 26 février au Mobile World Congress (MWC), y compris en Inde. L’événement sera diffusé en direct à partir de 21h30 IST (16h00 UTC) sur le site officiel de Xiaomi et sur les comptes de réseaux sociaux.

La note de presse que nous avons reçue ne mentionne pas le Xiaomi 13, il n’est donc pas clair s’il fera partie de l’événement MWC ou fera ses débuts mondiaux plus tard. Nous espérons le savoir dans les prochains jours.

Le Xiaomi 13 Pro est alimenté par le SoC Snapdragon 8 Gen 2 et est livré avec jusqu’à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage à bord. Il exécute MIUI 14 basé sur Android 13 prêt à l’emploi et contient un écran OLED QHD + 120 Hz LTPO de 6,73 pouces protégé par Gorilla Glass Victus.

L’écran prend en charge HDR10 + et Dolby Vision et un lecteur d’empreintes digitales en dessous pour l’authentification biométrique. Il a également un trou de perforation centré pour la caméra selfie 32MP.

À l’arrière, le Xiaomi 13 Pro arbore un système de triple caméra comprenant des unités primaires de 50,3 MP (avec OIS), un téléobjectif de 50 MP et des unités ultra larges de 50 MP. La configuration de la caméra utilise également un objectif de marque Leica.

Le maintien de l’ensemble du package est une batterie de 4 820 mAh avec prise en charge de la charge filaire 120 W et sans fil 50 W. Il prend également en charge la charge sans fil inversée de 10 W.









Xiaomi 13 • Xiaomi 13 Pro

Le Xiaomi 13 a également la puce Snapdragon 8 Gen 2 à la barre, mais il est livré avec un écran plus petit de résolution inférieure, contient une batterie plus petite avec une charge filaire plus lente et dispose d’une configuration de caméra différente. Vous pouvez lire la couverture des annonces de nos Xiaomi 13 et 13 Pro ici pour en savoir plus sur le duo, ou consulter la comparaison détaillée des spécifications ici.