Xiaomi 13 et 13 Pro certifiés par NBTC et BIS, lancement mondial proche

En décembre, Xiaomi a dévoilé sa dernière paire de smartphones haut de gamme, les Xiaomi 13 et Xiaomi 13 Pro. Cependant, ce dévoilement n’était que pour le marché chinois, et nous attendons toujours que ces deux-là soient introduits sur les marchés mondiaux. Cela pourrait arriver plus tôt que tard, maintenant que les modèles mondiaux de ces téléphones commencent à être certifiés dans des pays autres que la Chine.

Le Xiaomi 13 Pro mondial a été repéré à la fois dans la base de données du Bureau of Indian Standards (BIS), ainsi que dans le Thai NBTC. Le numéro de modèle de ce téléphone est 2210132G. Le Xiaomi 13 a également été certifié par NBTC, portant le numéro de modèle 2211133G. Dans les deux cas, ce “G” final signifie “global”, au cas où vous vous poseriez la question.











Certifications BIS et NBTC pour les Xiaomi 13 et Xiaomi 13 Pro

Sur la base de ces certifications, il semble que la vanille Xiaomi 13 ne soit pas dirigée vers l’Inde, du moins pas initialement aux côtés de son frère Pro. C’est une stratégie étrange de la part de Xiaomi, mais ce n’est évidemment que de la spéculation pour le moment, attendons quelques informations officielles avant de sauter aux conclusions.

S’ils s’avèrent être identiques en termes de spécifications à leurs frères et sœurs destinés au marché chinois, voici les spécifications des deux appareils. Le Xiaomi 13 est livré avec un écran OLED de 6,36 pouces 1080×2400 120Hz, le SoC Snapdragon 8 Gen 2, 8/12 Go de RAM, 128/256/512 Go de stockage, un système de triple caméra arrière (50 MP principal avec OIS, 12 MP ultrawide , zoom optique 10 MP 3,2x), un vivaneau selfie de 32 MP et une batterie de 4 500 mAh avec une charge filaire de 67 W, une charge sans fil de 50 W et une prise en charge de la charge sans fil inversée de 10 W.

Le Xiaomi 13 Pro partage beaucoup de ces spécifications, mais dispose d’un écran 1440×3200 plus grand de 6,73 pouces, d’une batterie de 4 820 mAh avec une charge filaire de 120 W et d’une configuration de caméra arrière entièrement différente, avec un tireur principal de 50,3 MP avec OIS, un 50 MP ultra large avec autofocus pour les macros et un objectif zoom optique 3,2x de 50 MP.

