Xiaomi 13 et 13 Pro annoncés avec SD 8 Gen 2, nouveaux appareils photo Leica

Xiaomi vient d’annoncer sa dernière série phare – les Xiaomi 13 et 13 Pro. Les deux combinés fonctionnent sur le dernier et le meilleur chipset Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm basé sur le processus de fabrication 4 nm de TSMC. Peut-être plus important encore, les deux appareils offrent une mise à niveau substantielle dans le département de la caméra et affichent un nouveau design. Ils ne sont lancés qu’en Chine, mais nous nous attendons à ce qu’ils soient publiés assez tôt dans le monde.

Xiaomi 13 Pro

À toutes fins utiles, l’affichage du Xiaomi 13 Pro reste inchangé. Le Xiaomi 12 Pro avait un écran de 6,73 pouces, et nous avons le même avec des spécifications presque identiques. Ceux-ci incluent un taux de rafraîchissement variable de 120 Hz puisqu’il s’agit d’un panneau LTPO, une résolution de 1440 x 3200px, HDR10+, Dolby Vision, HLG et une gradation CC de 1920 Hz contre un PWM agressif. L’écran dispose également d’un capteur de température de couleur ambiante qui lui permet d’ajuster la température de couleur à la volée.

La seule mise à niveau ici est la luminosité maximale et maximale annoncée. L’écran du nouveau 13 Pro peut éclairer toute la surface à 1 200 nits, tandis que l’augmentation maximale de la luminosité lors de la lecture vidéo HDR, par exemple, peut atteindre 1 900 nits.

Le Snapdragon 8 Gen 2 susmentionné est associé à la mémoire LPDDR5X et au stockage UFS 4.0 de nouvelle génération.

En ce qui concerne les caméras, le Xiaomi 13 Pro dispose à nouveau d’une configuration triple 50MP à l’arrière, mais avec des améliorations notables. Le célèbre capteur Sony IMX989 1 pouce, 1,6 µm du Xiaomi 12S Ultra est désormais associé à un objectif de marque Leica avec une ouverture f/1,9 et Hyper OIS.

Le téléobjectif bénéficie également d’une mise à niveau solide. C’est encore 50MP mais avec une portée de zoom 3x supplémentaire et un élément d’objectif flottant Leica, mais avec une ouverture f/2.0 légèrement plus petite. Le plus intéressant est qu’il a une distance de mise au point proche de seulement 10 cm.

L’ultra large n’a pas de nouvelle technologie sophistiquée – c’est le bon vieux 50MP, f/2.2, 14 mm avec prise en charge macro, ce qui signifie que l’AF est également au menu.

La batterie obtient une légère bosse à 4 820 mAh et est associée à la puce Surge G1 de Xiaomi permettant une charge filaire sûre de 120 W et une charge sans fil de 50 W. Il y a aussi la charge sans fil inversée habituelle de 10 W. Rien de nouveau ici.

Les autres caractéristiques incluent des haut-parleurs stéréo réglés Dolby Atmos avec la nouvelle fonction de suivi de la tête de Dolby, un blaster IR et, bien sûr, une protection contre la poussière et l’eau IP68, qui est un nouvel ajout à la série phare grand public de Xiaomi.















Xiaomi 13 Pro dans toutes les couleurs

L’appareil est disponible en quatre travaux de peinture sur le dos en céramique – blanc, noir, vert et une sorte de bleu clair, qui est une itération en cuir et non en céramique. L’îlot de la caméra est maintenant carré avec des coins ovales.

Xiaomi 13

L’écran du Xiaomi 13 est maintenant légèrement plus grand, mesurant 6,36 “de diagonale et a essentiellement les mêmes spécifications qu’auparavant – résolution 1080 x 2400px, taux de rafraîchissement de 120 Hz (pas de contrôle granulaire disponible car ce n’est pas LTPO), prise en charge Dolby Vision, HDR10 + et HLG et est aidé par un capteur de température de couleur ambiante.Cependant, le panneau OLED correspond à la luminosité maximale et maximale du 13 Pro – 1 200 et 1 900 nits, respectivement.

La configuration de la caméra à l’arrière reçoit également le traitement Leica sur toutes ses caméras. L’unité principale est de 50 MP, f/1.8, 23mm, 1/1.56″, 1.0µm et Hyper OIS. Plus important encore, nous avons maintenant un bon téléobjectif à bord, ce qui était le principal inconvénient du Xiaomi 12. Il y a un OIS de 10MP assisté appareil photo avec un objectif Leica, une ouverture f / 2.0 et un zoom natif 3x. L’ultra large est maintenant de 12 MP avec une ouverture f / 2.2, probablement sans prise en charge de l’autofocus.

La configuration de la batterie est également la même – une cellule de 4 500 mAh capable d’une charge filaire rapide de 67 W, d’une charge sans fil de 50 W et d’une charge sans fil inversée de 10 W.

Les fonctionnalités bonus du Xiaomi 13 incluent également des haut-parleurs stéréo Dolby Atmos avec Dolby Head Tracking, un blaster IR et une certification IP68 contre l’eau et la poussière.

















Xiaomi 13 couleurs principales

Contrairement au Pro, la version vanille se contente d’un verre standard à l’arrière et est disponible en noir, vert clair, bleu clair, gris et blanc. Des couleurs flashy supplémentaires sont également disponibles – rouge, jaune, vert et bleu, mais seule l’option Light Blue est en cuir, tout comme le Pre. Et même si la conception arrière de l’îlot de caméra est identique à celle du 13 Pro, le vanilla 13 se distingue par un cadre latéral plat et brillant avec des vibrations iPhone-esque.













Xiaomi 13

Un rappel amical que les deux appareils sont commercialisés en Chine, de sorte que d’autres marchés devront peut-être attendre quelques mois avant de voir une sortie.