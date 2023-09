Xiaomi 13, 13 Pro et 12T reçoivent la version bêta stable de MIUI 14 basée sur Android 14

Google n’a toujours pas publié la version commerciale d’Android 14, mais il semble que Xiaomi ne l’attende pas car la société propose actuellement une version bêta stable de MIUI 14 basée sur Android 14 aux bêta-testeurs de Xiaomi 13, 13 Pro et 12T. Bien sûr, elle n’est pas entièrement prête, mais la version bêta stable est à peu près la dernière étape avant un déploiement généralisé.

La mise à jour pour les 13 et 13 Pro porte la version 14.2.0 UMCMIXM et MIUI 14.0.2.0 UMBMIXM, respectivement et pèse 5,4 Go avec le correctif de sécurité d’août préchargé. Xiaomi 12T, en revanche, obtient 14.0.4.0 UMQMIXM.

Les Xiaomi 13, 13 Pro et 12T ont tous reçu la version bêta stable du logiciel en Chine il y a environ un mois, la version mondiale de MIUI 14 devrait donc arriver bientôt. Compte tenu de la détermination de Xiaomi à proposer le dernier logiciel aussi rapidement que possible, il ne faudra probablement pas longtemps à l’entreprise pour lancer la ROM mondiale stable peu de temps après les débuts officiels d’Android 14.

Via