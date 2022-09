Xiaomi 12T Pro et Redmi Pad rendent la fuite

Selon certaines rumeurs, le prochain 12T Pro de Xiaomi arborerait une caméra arrière principale de 200 MP, et à la mi-août, une image prétendant montrer son îlot de caméra a été divulguée. Aujourd’hui, une autre image divulguée, montrant cette fois un rendu du Xiaomi 12T Pro aux côtés du Redmi Pad, confirme la conception de l’île et la présence de l’appareil photo 200 MP.

Cela vient de l’un des pronostiqueurs les plus prolifiques de Twitter, et la juxtaposition entre le 12T Pro et le Redmi Pad également non annoncé est intéressante, puisque ce dernier doit se contenter d’un appareil photo 8 MP sur le dos. Ce sont des appareils très différents, l’un dans la ligne “T” des “produits phares abordables” ou des “tueurs phares” si vous le souhaitez, l’autre clairement destiné à être une tablette économique d’entrée de gamme bon marché.

Malgré leurs différences, les deux arrivent bientôt et il y a une chance qu’ils soient même dévoilés en même temps. Selon la rumeur, le Xiaomi 12T Pro sera un Redmi K50 Ultra renommé, qui a été lancé pour le marché chinois le mois dernier, la seule mise à niveau étant cet appareil photo principal.

Si cela se passe, attendez-vous à ce que le 12T Pro vienne avec un écran tactile OLED de 6,67 pouces 1220×2712 144 Hz, le chipset Snapdragon 8+ Gen1, 8/12 Go de RAM, 128/256/512 Go de stockage, un ultra large de 8 MP , un appareil photo macro 2 MP, un vivaneau selfie 20 MP et une batterie de 5 000 mAh avec une charge filaire rapide de 120 W.

À partir de ces spécifications, le SoC et la résolution d’écran impaire ont tous deux été confirmés par une liste dans la console Google Play.

La source