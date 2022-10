Xiaomi 12T Pro arrive avec un appareil photo 200MP et SD 8+ Gen 1, 12T obtient un appareil photo 108MP

Xiaomi entre maintenant dans l’ère des 200 MP après avoir livré un téléphone doté d’un impressionnant capteur de 1″. L’imageur de celui-ci n’est pas aussi grand, mais reste assez impressionnant. Comme d’habitude, la série T est sa propre chose plutôt qu’une suite ou passez à la série Xiaomi 12. Ceux-ci ne sont pas non plus vraiment liés aux modèles 12S, alors regardons-les avec un œil neuf.

Xiaomi 12T Pro

Le plus excitant des deux en termes de spécifications, le Xiaomi 12T Pro est le premier téléphone de l’entreprise avec un appareil photo 200MP. Il est construit autour du Samsung ISOCELL HP1, un capteur 1/1.22″ avec des pixels de 0.64µm, qui peut être binné à 1.28µm (4-en-1) ou même 2.56µm (16-en-1) selon les conditions d’éclairage et les intentions de l’utilisateur.

Il n’y a pas de téléobjectif à bord, mais le capteur haute résolution prend en charge nativement le zoom numérique 2x sans perte. Il peut également filmer des vidéos 8K et enregistrer des séquences HDR10+. Et il dispose de la stabilisation optique de l’image (OIS) pour des expositions plus longues dans l’obscurité et des séquences plus stables, ainsi que des fonctionnalités avancées telles que le suivi des yeux et la mise au point automatique avec suivi des mouvements.

Si vous achetez le 12T Pro pour son appareil photo, il doit être pour l’unité principale. Les trois autres à bord ne sont pas aussi impressionnants. Nous commençons par l’ultra large 8MP voisin avec son capteur 1/4″ (pixels 1/1.12µm) et un objectif f/2.2 120° et jetons un coup d’œil rapide à la caméra macro 2MP.













Xiaomi 12T Pro

Des choses plus intéressantes se passent à l’avant, à commencer par la caméra selfie 20MP (objectif 1/3,47″, 0,8µm, f/2,24 et 78°). Également à l’avant se trouve un lecteur d’empreintes digitales intégré.

En parlant d’affichage, il s’agit d’un panneau AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution de 1 220 x 2 712 px (20: 9, 446 ppi). Il peut fonctionner à 120 Hz ou vous pouvez le laisser basculer automatiquement entre les modes 30, 60, 90 et 120 Hz. Il s’agit d’un panneau 12 bits avec HDR10+ et Dolby Vision, qui promet des images aux couleurs parfaites grâce à un étalonnage en usine. Il a une luminosité typique de 500 nits (pic de 900 nits) et est protégé par Gorilla Glass 5.

Une chose que ce téléphone partage avec la série 12S est le chipset Snapdragon 8+ Gen 1, qui continuera d’offrir un excellent équilibre entre performances et efficacité même après l’arrivée rapide de la 8 Gen 2. Xiaomi a considérablement renforcé la chambre à vapeur – par rapport au 11T Pro, le nouveau modèle a un VC 65% plus grand et 125% de matériau thermique en plus (et le 11T Pro devait garder un SD 888 au frais).

Quoi qu’il en soit, le 8 Gen 1+ est associé à 8 Go de RAM LPDDR5 et à 128 Go de stockage UFS 3.1 dans la version de base, mais nous obtenons également des configurations 8/256 Go et 12/256 Go. Le téléphone est lancé avec Android 12 (MIUI 13).

Le 12T Pro est alimenté par une batterie assez grande de 5 000 mAh avec une charge rapide de 120 W (un bloc d’alimentation est inclus dans la boîte). Il y a pas mal de téléphones qui vont jusqu’à 120 W, mais la plupart ont des batteries plus petites – 5 000 mAh suffisent pour jusqu’à 13,5 heures de temps d’écran et après cela, la batterie peut être rechargée à 100 % en seulement 19 minutes.

Quelques autres choses – le téléphone a des haut-parleurs stéréo (réglés par Harman Kardon, avec prise en charge Dolby Atmos), il y a Wi-Fi 6 (ax), Bluetooth 5.2 et NFC (dans certaines régions). Il s’agit d’un téléphone double SIM avec connectivité 5G.











Xiaomi 12T Pro en noir, bleu et argent

Le Xiaomi 12T Pro sera disponible à partir du 13 octobre via les canaux officiels de Xiaomi. Le modèle 8/128 Go sera proposé au prix de 750 €.

Xiaomi 12T

Bien qu’il n’ait pas le facteur wow de l’appareil photo du modèle Pro, le Xiaomi 12T offre un écran et une batterie tout aussi incroyables, ainsi que les performances capables d’un chipset Dimensity 8100-Ultra et d’un appareil photo solide de 108 MP.

Celui-ci est basé sur l’ISOCELL HM6, un capteur 1/1,67″ avec des pixels de même taille, 0,64 µm, bien qu’il plafonne à 9 en 1 pour une taille de pixel effective de 1,92 µm. Celui-ci a également OIS et une ouverture f/1.7, bien qu’il manque de vidéo 8K ou de fonctionnalités plus avancées comme l’AF avec suivi des yeux.

Les appareils photo restants sont les mêmes que sur le Pro, y compris l’ultra large 8MP (1/4″, 1,12µm, f/2,2 et 120°) et macro 2MP, plus l’appareil photo selfie 20MP (1/3,47″, 0,8µm, f/2.24 et 78° FoV).

Même caméra selfie, même écran – Panneau AMOLED 6,67″ 20:9 avec résolution 1220p+. Il s’agit d’un panneau 12 bits avec HDR10+ (pas de Dolby Vision, cependant) et un taux de rafraîchissement de 30/60/90/120 Hz ainsi qu’un taux d’échantillonnage tactile de 480 Hz. Comme sur le Pro, il a une luminosité typique de 500 nits (pic de 900 nits) et une protection GG5.

Pour le multimédia, vous obtenez toujours des haut-parleurs stéréo avec Dolby Atmos, mais sans la magie Harman Kardon. La connectivité comprend Wi-Fi 6 (ax), Bluetooth 5.3 et NFC (dans certaines régions), il s’agit d’un téléphone double SIM avec connectivité 5G.













Xiaomi 12T

Comme nous l’avons mentionné précédemment, le téléphone est alimenté par le Dimensity 8100-Ultra, qui peut être associé à une mémoire de 8/128 Go ou 8/256 Go (LPDDR5 et UFS 3.1, pas d’option de RAM de 12 Go). Il fonctionne sous Android 12 avec MIUI 13.

Malgré les différents chipsets, Xiaomi affirme que vous pouvez obtenir jusqu’à 13,5 heures de temps d’écran et que le téléphone est livré avec le même chargeur de 120 W qui peut amener la batterie à 100 % en seulement 19 minutes.



Xiaomi 12T en noir, bleu et argent

Le Xiaomi 12T sera lancé aux côtés du Pro le 13 octobre et il sera moins cher – 600 € pour une unité 8/128 Go.